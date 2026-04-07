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國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程赴中參訪，並預計將與中國領導人習近平會面，今日正逢台灣言論自由日，紀念民主鄭南榕為追求言論自由奉獻犧牲。對此綠委黃捷表示，鄭麗文竟選擇在今日赴中「朝貢」威權侵略者，強調人民要能過得自由自在，前提是必須是一個民主與自由的國家。黃捷表示，今天是言論自由日，37年前的今天，鄭南榕用生命捍衛言論自由。而諷刺的是，鄭麗文竟選擇在今天赴中「朝貢」威權侵略者。國民黨甚至還發布了一支AI影片，向台灣人宣稱「和平才能躺平」。黃捷說，大家都知道，面對惡霸鄰居，退讓無法換來和平，和平靠的是實力。有足夠的自我防衛決心，才能讓敵人不敢越雷池一步。更可笑的是，中共早在去年就禁止年輕人「躺平擺爛」，國民黨難道不知，中國人民連「躺平」的資格都沒有嗎？國民黨不僅對國際現實無知，更對中共抱持天真的幻想。最後黃捷強調，人民要能過得自由自在，「前提是我們必須是一個民主與自由的國家」。