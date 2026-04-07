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國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程赴中參訪，並將與中國領導人習近平會面，對此民進黨立法院黨團拋出三問，有無接受中方任何政治前提；是否認為「兩岸同屬一中」；最後則是台灣是否為中華人民共和國的一部分？強調歷史上從未有向獨裁國家低頭，放棄自身民主與自由價值而換得和平的例子，中國長期以武力和認知作戰恫嚇台灣，躺平不會換來和平，「國民黨躺平的態度只會放任台灣被惡霸繼續被欺凌、擺平」。民進黨團表示，今日為台灣言論自由日，1989年的今天，鄭南榕先生為爭取國家的言論自由而自我犧牲。但諷刺的是，當年在台大校門口參與爭取言論自由的鄭麗文，今日成為國民黨主席，卻選擇在今日率團前往獨裁體制的中國，進行多數台灣人民都無法理解的「鄭習會」。同時間這也是中共劃設長達40天禁航區、共機第一季騷擾台灣累積高達420架次的敏感時刻。民進黨對鄭麗文拋出三問，首先是有無接受中方任何政治前提？此次「鄭習會」的行程如設定好的「套裝樣板」一般，全部由中國單方主導，鄭麗文獨角戲的「歷史定位」，完全無法代表台灣，以自由民主為價值依據的台灣人民也不會認同。其次是是否認為「兩岸同屬一中」？民進黨團表示，習近平在2019年《告台灣同胞書》已定調「九二共識」就是同屬一個中國的概念。鄭麗文此次會面，是否願意守住「兩岸彼此對等、互不隸屬」的立場，還是會放任中方的主張並與之起舞？最後是台灣是否為中華人民共和國的一部分？民進黨團指出，「台灣是主權獨立的國家」是國人最無法退讓的底線。鄭麗文在習近平面前，是否有勇氣堅守這個底線，大聲說出「中華民國」這4個字？民進黨團提到，從前總統蔡英文的「四個堅持」到總統賴清德的「四大支柱」，捍衛中華民國台灣與中華人民共和國互不相隸屬，已是台灣主流民意。歷史上從未有過向獨裁國家低頭，放棄自身民主與自由價值而換得和平的例子。中國長期以武力和認知作戰恫嚇台灣，躺平不會換來和平，「國民黨躺平的態度只會放任台灣被惡霸繼續被欺凌、擺平」。