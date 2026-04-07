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產業園區發威，北台中后里、大雅、潭子一帶新廠投資頻傳，串聯出「台中科技廊道2.0」。在大量科技與製造業進駐下，市調估算可帶來逾6000名就業人口，進而推升周邊強勁居住需求。其中，鄰近的「北屯機捷特區」憑藉交通便捷、機能成熟吸引大量人口移入，稀有的三房產品成為新貴家庭購屋「一次到位」的最佳選擇。市調資料顯示，后里、大雅、潭子沿線產業園區的新投資案接二連三，今年2月完工啟用的「潭子聚興產業園區」確定進駐22家企業，預估年產值50億元、超過1100個就業機會。此外，日月光投控旗下矽品精密積極提升產能，去年潭科新廠啟用，請到輝達執行長黃仁勳共同揭牌；矽品后科廠則是計劃在今年第4季試產。因應新廠需求，矽品已宣布招募至少5000名新員工。不僅如此，全球第二大自行車高階零件廠商-速聯(SRAM)集團，在潭子投資超百億元的生產基地，以及研發中心即將於今年啟用，佔地3.2萬坪的園區將是區域指標企業，其就業員工數無疑成為當地經濟體一大支撐。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，國道四號豐潭段通車後，大幅縮減后里與北屯之間的交通時間，科技族不再拘泥於「就近上班」，反而更看重家庭採買、子女就學與整體生活機能，讓交通節點密集的北屯成為移居首選。其中，「北屯機捷特區」位居74環快速道、國道一、國道四、捷運、鐵路等眾多交通網絡環繞，是經常「島內遊牧」的科技貴族最佳定居處，具備南來北往便利性，又可兼顧家庭成員市區通勤可及性，遠途、近程一次到位。目前區域指標建案，有距離「聚興產業園區」車程7分鐘的「大城吾界」，是位於北屯機捷的繁華綠心，近鄰好市多、敦富商場、捷運總站等豐富機能，並得天獨厚擁有區內絕版倒數的山景河岸景觀。本案規劃為純住宅的大三房社區，主力坪數37至40坪，為講究生活品質、不願將就的頂客族與家庭客層，打造寬裕從容的生活尺度。此外，主打38至49坪均質3至4房格局的「漢宇雲衍」位於南興路、敦富八街口，總戶數294戶，成交單價站穩6字頭以上，切入換屋型買家。位於潭子弘富重劃區的「睿嚮大涵」，車程時間約8~11分鐘，略比機捷特區多一些。該案挟寶璽建設子公司品牌效應，房價一路從3字頭衝上最高每坪46萬元，規劃36~42坪純三房產品。