我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞被發現客串日劇《九條的大罪》。（圖／翻攝自X）

日本前人氣成人片女優三上悠亞自2023年8月宣布引退後，轉型之路備受關注，近日她被發現驚喜客串日劇《九條的大罪》，雖然僅在劇中片段中現身短短20秒，但是超高辨識度仍然立刻被觀眾認出。由漫畫改編的日劇《九條的大罪》，以社會寫實與黑暗人性為主軸，描述一名人權律師替社會邊緣人打官司、揭開各種不為人知的陰暗面，題材沉重卻具有話題性，在串流平台開播後迅速吸引大批觀眾關注。三上悠亞在劇中客串名為「白石桃花」的AV女優，劇情描述她因意外事件而帶著滿身傷痕，向律師尋求協助並提出控告，雖然戲份不多，但角色本身相當關鍵，也成功成為觀眾討論焦點。雖然三上悠亞在劇中登場時間相當短暫，整體戲份只有20秒左右，造型則是穿著藍色毛衣外套，沒有刻意誇張打扮，卻還是讓許多觀眾立刻認出她，再加上她過去AV女優的經歷和劇中角色高度貼合，讓不少網友狂讚選角選得非常好「太有說服力」、「這種角色由她來演真的很合理」、「不是消費她，反而是讓角色更有真實感。」事實上，三上悠亞自2023年正式引退後，並沒有淡出演藝圈，反而持續拓展個人版圖，她除了經營社群、參與品牌合作，還加盟台灣職籃啦啦隊，這次客串《九條的大罪》，也讓不少粉絲直呼：「看得出她真的有在慢慢走向不一樣的路！」