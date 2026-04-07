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嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢棄小學日前突然傳出爆炸聲，事後發現，消防和警察都認為爆炸案並不單純，全案指向周姓及余姓兩名男大學生涉製造爆裂物，並且引爆爆裂物。竹崎警分局依照槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將人逮捕，嘉義地院裁定羈押禁見。嘉義縣消防局3日中午接獲報案，指稱竹崎鄉一處廢棄的國小校園冒出濃煙，派遣人車到場時，現場已經沒有火勢，奇怪的是，教室的門窗嚴重扭曲變形，隊員研判普通火災並不會如此，立即通報竹崎警分局、消防局火調人員到場採證鑑識。警方組成專案小組追查，發現就讀不同學校的周姓、余姓兩名男大生嫌疑重大，事發時帶著可疑物品潛入校園，隨即發生爆炸事件，循線找到2人，周男、余男坦承製作爆裂物，並跑到無人的廢校引爆測試，且不只一次，余男始終坦承，但周男說法避重就輕。檢方複訊後聲請羈押禁見，法官認為有事實足以認為兩人有反覆實行同一犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。