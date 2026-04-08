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▲近年來，「橄欖油」的角色已從廚房裡的基礎食材，開始走向關於風土、健康與生活品味的取向。（圖／OLIVIERS&CO.提供）

近年來，「橄欖油」的角色已從廚房裡的基礎食材，開始走向關於風土、健康與生活品味的取向。多年來持續推廣地中海橄欖油飲食生活提案的OLIVIERS&CO.，2026年延續對產地風土的深度探索，近期在最新橄欖採收上市季度裡，首波即推出地中海四國七大產區10款莊園等級的冷壓初榨橄欖油，完整呈現地中海橄欖文化的多元面貌。品牌指出，今年橄欖季的採收在氣候變動的考驗下顯得格外珍貴，雖然經歷夏季高溫與乾旱壓力，但果實成熟的節奏卻更為集中，製油職人們依循風土與種植經驗，選擇更精準的採收時機與低溫壓榨工藝，讓每一滴初榨橄欖油都保留最純粹的風味，也讓今年的新油展現出前所未有的層次。特別值得一提的是，OLIVIERS&CO.今年也首度將廚房基礎食材的觸角從橄欖油延伸至新鮮有機農作，策展「尋味寶島小農市集」，首站於4/11~4/12週末兩天，在新光三越信義新天地A11館O&CO.旗艦門市舉辦。活動內容包含匯集花蓮在地優質小農的「共好市集」，有來自壽豐鄉、光復鄉和花蓮各地共九家以有機或自然農法所生產的季節時蔬、農作物和醃漬好物；現場並舉辦「小農講堂」分享如何與自然共存，友善土地的種植方法，還有小農將化身廚師，料理自產食材和地中海橄欖油佐味的「創意料理示範」等。帶民眾一同品味這場來自地中海與太平洋的風土盛宴，並以實際行動支持在地小農。