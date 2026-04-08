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多倫多藍鳥隊今（8）日在主場迎戰洛杉磯道奇隊，場上爆發激烈衝突！藍鳥隊總教練施耐德（John Schneider）因不滿主審對先發投手高斯曼（Kevin Gausman）的投手犯規判定，憤而衝進場內與主審近距離對質。施耐德因情緒極度失控遭驅逐出場，其臉色漲紅怒吼的模樣也引發網友熱議。衝突發生在第5局上半，當時藍鳥以0：2落後。道奇隊韓籍強打金慧成（Hyeseong Kim）保送上壘後，先發投手高斯曼在面對下一棒弗里蘭（Alex Freeland）時，被主審判定投手犯規（Balk），保送跑者進佔二壘。施耐德見狀隨即衝出休息區，對著主審瘋狂咆哮。根據現場畫面顯示，施耐德與主審臉貼臉、情緒極度亢奮，臉部因激動而呈現紫紅色。即便主審立刻宣告將其驅逐出場，施耐德仍不罷休，持續在場內發洩不滿，最終在全場藍鳥球迷的掌聲支持下走回休息室。施耐德反映隨即在社群平台引發瘋傳。日本網友紛紛留言打趣：「感覺血管快要斷了」、「簡直變成赤鬼了（日本傳說中的紅臉妖怪）」、「主審竟然不會怕，這壓迫感太強」。有趣的是，鏡頭也捕捉到當時在場邊、效力於藍鳥隊的日籍重砲岡本和真，他一臉冷靜觀戰的表情與教頭的「暴走」形成強烈對比，被球迷戲稱：「教練在拼命，岡本在看戲」、「這對比太有喜感」。身為去年世界大賽（WS）的參賽隊伍，藍鳥隊在進入本系列賽前已慘吞5連敗，開季表現不如預期。專家分析，施耐德這次激烈的抗議，可能不只是針對單一判決，更多是希望透過強硬立場來激勵目前士氣低迷的球隊。