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聖路易紅雀2A的「火球男」林振瑋今日代表春田紅雀（Springfield Cardinals）出戰洛杉磯道奇2A。（圖／翻攝自Palm Beach Cardinals 社群平台 X）

▲辛辛那提紅人1A的潛力新秀林盛恩，今日作客底特律老虎1A的先發表現則相對低迷。（圖／吳政紘攝）

美國職棒小聯盟賽場今（8）日迎來多位台灣投手同步先發。效力於奧克蘭運動家高階1A的沙子宸展現優異穩定度，繳出5局僅失1分的「準優質先發」；然而，同樣扛起先發重任的林振瑋與林盛恩，今日則不約而同受困於控球問題，不過林振瑋今天2又2/3局就送出5次三振，球威相當驚人。效力於蘭辛螺帽（Lansing Lugnuts）的沙子宸，今日客場挑戰底特律老虎高階1A展現極佳的壓制力。除了在第2局遭遇連續安打失掉1分外，其餘局數表現極為精簡。沙子宸今日主投5局，總計投出46顆好球，僅有15顆壞球，優異的控球效率讓他多次製造高飛球與滾地球出局，並送出3次三振。最終在6局下被換下場，雖然無關勝敗，但連兩局「三上三下」的精彩表現，無疑是今日旅美球員中最亮眼的焦點。聖路易紅雀2A的「火球男」林振瑋今日代表春田紅雀（Springfield Cardinals）出戰洛杉磯道奇2A。首局林振瑋雖送出2次三振，但也因保送與長打失掉1分。隨著比賽進行，林振瑋的控球漸失準星，2局上單局出現2次保送，雖然靠著三振化解滿壘危機，但3局上又接連投出保送與觸身球，最終在第3局兩人出局、滿壘的情況下被換下場。林振瑋今日主投2.2局，總計投出38顆好球、30顆壞球，雖然送出5次三振，但3次保送與多達3支安打，狀況仍待調整。辛辛那提紅人1A的潛力新秀林盛恩，今日作客底特律老虎1A的先發表現則相對低迷。首局雖投出2次三振展現球威，最快球速來到92.4英哩，但2局下半完全失去準星。林盛恩在第2局一開局就連續投出保送與安打，隨後更是驚人地連續出現3次保送「擠出」分數。教練團眼見狀況未見好轉，在僅完成1.1局時便決定更換投手。總計林盛恩今日僅投1.1局，控球嚴重走鐘，單場出現多達5次保送，失掉2分皆為責失。沙子宸 (A+)： 5局、4安打、3三振、0保送、1責失。林振瑋 (AA)： 2又2/3局、3安打、5三振、3保送、1責失。林盛恩 (A)： 1又1/3局、1安打、3三振、5保送、2責失。