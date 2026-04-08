桃園捷運綠線就快來了！北段7站預計在今年底通車，周邊房價也引起市場關注，台灣房屋趨勢中心根據實價登錄統計，2025年房價以G12蘆興埤站的單價35.8萬元最高，力壓藝文特區；另外，2021年到2025年之間，漲幅最高的站點是G14蘆竹中正北站，以53.8％成為最強黑馬。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，捷運紅利往往在通車當年達到漲幅高峰，不過受到限貸令與整體房市氛圍影響，2024年漲幅收斂。
桃園捷運綠線北段7站站名、位置 預計年底通車
桃園捷運綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，主要有17座車站，預計今年底北段7站（G15b到G11）將完工通車，其中G15b坑口站就在機場捷運坑口站（A11）附近，未來規劃用高架連通道方式轉乘，2028年延伸到景福宮站（G08）、2030年主線全線通車，2032年全線通車。
G11藝文特區站（展演中心）：站點位置在桃園區中正路展演中心前，規劃為地下車站。
G12蘆興埤站：位於桃園區中正路與同安街路口附近，車站形式為地下，未來計劃和南崁轉運站銜接轉乘。
G13南竹中正北站（河底）：位於蘆竹區中正北路與南竹路路口附近，為高架車站。
G14蘆竹中正北站：車站位於蘆竹區中正北路與蘆竹街交叉口附近，站體規劃為高架車站。
G15水尾站：位於蘆竹區南崁路二段與長興路路口附近，同樣也是高架車站。
G15b坑口站：位置在蘆竹區坑口村機場捷運A11坑口站附近，規劃高架車站，計劃和機場捷運A11站交會轉乘。
通車當年多為房價高峰 受限房市政策漲幅收斂
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，捷運紅利往往在通車當年達到漲幅高峰，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區。不過受限貸令與整體房市氛圍影響，觀察2024年至今價格漲勢出現收斂，加上目前市場主力為首購青年，偏好房價親民區，在比價效應下，高價區價格處於盤整狀態，低基期站點因陸續有新案釋出，仍能維持補漲動能。
張旭嵐進一步分析，房價一字頭的G15水尾站，位於大園航空城發展軸線上，相較藝文特區等成熟生活圈，水尾站現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，目前中古電梯大樓的供給也不多。不過，該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求。
G14漲幅最高！鄰近藝文特區 通車後提升生活機能
桃捷綠線率先通車的7站當中，電梯大樓單價漲幅最大的是G14蘆竹中正北站，從2021年的平均單價16.3萬，到2025年漲至25.1萬，等於5年之間漲了53.8%，堪稱漲勢最旺的站點。台灣房屋南平直營店店長饒文華表示，桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站，房價比附近的桃園藝文特區、南崁生活圈平價，加上有大規模土地開發與TOD規劃，並導入水岸公園與產業設施，區段正從以往的農業用地，轉型為新興住宅聚落，捷運綠線北段通車後，預期也將改善區域交通條件，拉近與藝文特區生活圈的距離。
G11到G13的藝文特區、蘆興埤、南竹中正北3站，電梯大樓均價穩居3字頭，5年間的平均漲幅也有25到32%之間。台灣房屋藝文形象館館長林妤彤分析，長期作為桃園房市領頭羊的G11藝文特區，以及G12蘆興埤站、G13南竹中正北，都屬於藝文生活圈範圍，房價為綠線北段價格之首，也有較多的高總價大坪數物件。
別盲目追高 自住客應優先考慮生活機能
在近年的房市修正期， G11與G12的單價一度出現微幅修正，但蛋黃區地段的保值性依然顯著，且藝文特區商圈各項機能成熟，對高資產客群具有強大的吸引力。更重要的是，綠線通車補足了藝文特區最後一塊軌道交通拼圖，京站百貨也預計於2029年開幕，因此區段中長期發展前景平穩，漲幅也領跑各站。
林妤彤提醒，選擇綠線北段物件時，應避免盲目追高，自住客應優先關注生活機能成熟度，如G11、G12等已有既定商圈支撐的站點；置產族則應考量未來發展性，如G13、G14具備都市計畫拓展的區段徵收題材，是大型開發案插旗的潛力區域。在目前市場議價空間增加的氛圍下，消費者可多看、多比較，隨著通車時間點逼近，桃園捷運沿線的「軌道經濟」價值將進一步釋放，抓準時機卡位，就有機會搭上軌道增值的順風車。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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桃園捷運綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，主要有17座車站，預計今年底北段7站（G15b到G11）將完工通車，其中G15b坑口站就在機場捷運坑口站（A11）附近，未來規劃用高架連通道方式轉乘，2028年延伸到景福宮站（G08）、2030年主線全線通車，2032年全線通車。
G11藝文特區站（展演中心）：站點位置在桃園區中正路展演中心前，規劃為地下車站。
G12蘆興埤站：位於桃園區中正路與同安街路口附近，車站形式為地下，未來計劃和南崁轉運站銜接轉乘。
G13南竹中正北站（河底）：位於蘆竹區中正北路與南竹路路口附近，為高架車站。
G14蘆竹中正北站：車站位於蘆竹區中正北路與蘆竹街交叉口附近，站體規劃為高架車站。
G15水尾站：位於蘆竹區南崁路二段與長興路路口附近，同樣也是高架車站。
G15b坑口站：位置在蘆竹區坑口村機場捷運A11坑口站附近，規劃高架車站，計劃和機場捷運A11站交會轉乘。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，捷運紅利往往在通車當年達到漲幅高峰，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區。不過受限貸令與整體房市氛圍影響，觀察2024年至今價格漲勢出現收斂，加上目前市場主力為首購青年，偏好房價親民區，在比價效應下，高價區價格處於盤整狀態，低基期站點因陸續有新案釋出，仍能維持補漲動能。
張旭嵐進一步分析，房價一字頭的G15水尾站，位於大園航空城發展軸線上，相較藝文特區等成熟生活圈，水尾站現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，目前中古電梯大樓的供給也不多。不過，該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求。
桃捷綠線率先通車的7站當中，電梯大樓單價漲幅最大的是G14蘆竹中正北站，從2021年的平均單價16.3萬，到2025年漲至25.1萬，等於5年之間漲了53.8%，堪稱漲勢最旺的站點。台灣房屋南平直營店店長饒文華表示，桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站，房價比附近的桃園藝文特區、南崁生活圈平價，加上有大規模土地開發與TOD規劃，並導入水岸公園與產業設施，區段正從以往的農業用地，轉型為新興住宅聚落，捷運綠線北段通車後，預期也將改善區域交通條件，拉近與藝文特區生活圈的距離。
G11到G13的藝文特區、蘆興埤、南竹中正北3站，電梯大樓均價穩居3字頭，5年間的平均漲幅也有25到32%之間。台灣房屋藝文形象館館長林妤彤分析，長期作為桃園房市領頭羊的G11藝文特區，以及G12蘆興埤站、G13南竹中正北，都屬於藝文生活圈範圍，房價為綠線北段價格之首，也有較多的高總價大坪數物件。
在近年的房市修正期， G11與G12的單價一度出現微幅修正，但蛋黃區地段的保值性依然顯著，且藝文特區商圈各項機能成熟，對高資產客群具有強大的吸引力。更重要的是，綠線通車補足了藝文特區最後一塊軌道交通拼圖，京站百貨也預計於2029年開幕，因此區段中長期發展前景平穩，漲幅也領跑各站。
林妤彤提醒，選擇綠線北段物件時，應避免盲目追高，自住客應優先關注生活機能成熟度，如G11、G12等已有既定商圈支撐的站點；置產族則應考量未來發展性，如G13、G14具備都市計畫拓展的區段徵收題材，是大型開發案插旗的潛力區域。在目前市場議價空間增加的氛圍下，消費者可多看、多比較，隨著通車時間點逼近，桃園捷運沿線的「軌道經濟」價值將進一步釋放，抓準時機卡位，就有機會搭上軌道增值的順風車。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。