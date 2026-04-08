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▲《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」的童星黃楊鈿甜，出演全新古裝劇《冰湖重生》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《冰湖重生》上線時間、收看平台

《冰湖重生》劇情、角色介紹

改編自人氣小說，故事接續冰湖之戰，女主「楚喬（黃楊鈿甜 飾演）」被「燕洵（張康樂 飾演）」所救，誤以為「諸葛玥（李昀銳 飾演）」已葬身河底，所以想藉機為「諸葛玥」復仇， 但後續卻察覺「諸葛玥」似乎沒有死，同時間已走火入魔的「燕洵」 掀起戰亂，惡毒公主「趙淳兒（夏夢 飾演）」也趁機使壞，「楚喬」與「諸葛玥」可說是面對重重挑戰。



《冰湖重生》3大看點



1.「小趙麗穎」黃楊鈿甜 被封天選楚喬



黃楊鈿甜曾在前作《楚喬傳》 中飾演「童年楚喬」，當年年僅9歲的她在劇中幾乎零台詞， 憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈， 將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致， 展現生動演技令觀眾留下深刻印象， 如今18歲的她親自接棒飾演成人版楚喬角色， 從眼神到氣質全面升級，更為角色注入宿命感， 讓劇迷和書名狂讚根本是「天選楚喬」。



2.黃楊鈿甜、李昀銳3度合作 CP感備受討論



這是童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作， 她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場， 需要重新適應戀人關係。她認為諸葛玥就像是楚喬的救贖導師，也希望觀眾能期待兩人在劇中的關係變化和發展。



李昀銳在劇中飾演的諸葛玥，是一位從冰湖底重生的謀略者， 在極端環境中展現強烈求生慾，多場實打實鬥的動作鏡頭， 他也強調諸葛玥在墜入冰湖的前後反差很大， 前期的他是有點傲嬌的貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱者， 為了貼合這樣的形象減重近5公斤，他也為角色勤練騎馬， 劇中多場單手馴馬、衝入火場等高難度動作戲皆無用替身、 親自上陣。



3.零下17度取景 還原戰損美學



《冰湖重生》 在海拔4000公尺的高原雪山實景拍攝， 在零下17度的低溫與稀薄氧氣的極端環境下，將寫實感推向極致，導演侶皓吉吉表示，此次特別以「戰損美學」為主，欲顛覆大眾對江湖想象，結合國家間的權謀鬥爭、角色悲劇宿命，透過冰裂紋、血痕與紗幔等元素， 構築出一個既淒美又具張力的亂世宿命下的絕境重生。





《冰湖重生》為話題陸劇《楚翹傳》續集，由李昀銳與黃楊鈿甜主演，今（8）日起在MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播，《NOWNEWS今日新聞》整理出該劇的角色、劇情、看點以及播出平台，幫助大家快速入坑。4月8日起在MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。《冰湖重生》