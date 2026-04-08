《冰湖重生》為話題陸劇《楚翹傳》續集，由李昀銳與黃楊鈿甜主演，今（8）日起在MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播，《NOWNEWS今日新聞》整理出該劇的角色、劇情、看點以及播出平台，幫助大家快速入坑。

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以下是本篇重點：

《冰湖重生》上線時間、收看平台

《冰湖重生》劇情、角色介紹

《冰湖重生》3大看點
 

▲《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」的童星黃楊鈿甜，出演全新古裝劇《冰湖重生》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
▲《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」的童星黃楊鈿甜，出演全新古裝劇《冰湖重生》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
《冰湖重生》上線時間、收看平台

4月8日起在MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

《冰湖重生》劇情、角色介紹

《冰湖重生》改編自人氣小說，故事接續冰湖之戰，女主「楚喬（黃楊鈿甜 飾演）」被「燕洵（張康樂 飾演）」所救，誤以為「諸葛玥（李昀銳 飾演）」已葬身河底，所以想藉機為「諸葛玥」復仇，但後續卻察覺「諸葛玥」似乎沒有死，同時間已走火入魔的「燕洵」掀起戰亂，惡毒公主「趙淳兒（夏夢 飾演）」也趁機使壞，「楚喬」與「諸葛玥」可說是面對重重挑戰。

《冰湖重生》3大看點

1.「小趙麗穎」黃楊鈿甜　被封天選楚喬

黃楊鈿甜曾在前作《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」，當年年僅9歲的她在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致，展現生動演技令觀眾留下深刻印象，如今18歲的她親自接棒飾演成人版楚喬角色，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入宿命感，讓劇迷和書名狂讚根本是「天選楚喬」。

2.黃楊鈿甜、李昀銳3度合作　CP感備受討論

這是童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作，她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場，需要重新適應戀人關係。她認為諸葛玥就像是楚喬的救贖導師，也希望觀眾能期待兩人在劇中的關係變化和發展。

李昀銳在劇中飾演的諸葛玥，是一位從冰湖底重生的謀略者，在極端環境中展現強烈求生慾，多場實打實鬥的動作鏡頭，他也強調諸葛玥在墜入冰湖的前後反差很大，前期的他是有點傲嬌的貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱者，為了貼合這樣的形象減重近5公斤，他也為角色勤練騎馬，劇中多場單手馴馬、衝入火場等高難度動作戲皆無用替身、親自上陣。

3.零下17度取景　還原戰損美學

《冰湖重生》在海拔4000公尺的高原雪山實景拍攝，在零下17度的低溫與稀薄氧氣的極端環境下，將寫實感推向極致，導演侶皓吉吉表示，此次特別以「戰損美學」為主，欲顛覆大眾對江湖想象，結合國家間的權謀鬥爭、角色悲劇宿命，透過冰裂紋、血痕與紗幔等元素，構築出一個既淒美又具張力的亂世宿命下的絕境重生。

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