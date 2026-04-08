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▲富邦悍將張奕目前中繼出賽3場奪下2勝，並列中職勝投王。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

中華職棒開季進入第3周賽程，富邦悍將以4勝2敗單獨暫居龍頭，官網統計的10個單項排行榜，富邦悍將也呈現霸榜趨勢，獨攬6座個人獎項，包含范國宸一口氣在打擊率、安打數、全壘打、打點都領先，成為開季四冠王，此外張奕2勝暫居勝投王、曾峻岳2次救援成功則是救援王。富邦悍將從開幕戰8：2擊敗中信兄弟開始，吹響「不一樣」的號角，靠著上週再奪2勝，目前4勝2敗成績排名聯盟首位，攤開進階數據，團隊OPS+130.1斷層式領先其他5隊，投手端ERA+108.9也高於聯盟平均，開季至今10項單項排行榜中，富邦悍將霸佔其中6項。打擊端最大亮點莫過於范國宸，他目前出賽6場打出11支安打、3轟與7分打點，打擊率高達4成78、上壘率5成56、長打率9成57，在打擊率、安打數、全壘打、打點在全聯盟都至少並列領先，是全中職開季手感最火燙打者。投手端方面，「勝投怪盜」張奕儘管從中繼出發，但出賽3場已經獨攬2勝在手，達到上季4勝的一半，且開季至今防禦率仍為0，與他同樣拿下兩勝的還有統一獅獅帝芬與台鋼雄鷹後勁，曾峻岳則為球隊守下2場勝利，與台鋼雄鷹林詩翔並列救援王。至於其他4項排行榜，台鋼雄鷹艾速特與樂天桃猿艾菩樂以防禦率0.82暫居防禦率第一，後勁則以16K暫居三振王，統一7-ELEVEn獅黃竣彥、台鋼雄鷹施子謙3次中繼成功並列第一，盜壘王則是味全龍當家外野手郭天信，他目前開季前2周，已經跑出5次盜壘。