效力福岡軟銀鷹的徐若熙，日職生涯首戰發揮出色，6局投球無失分還狂飆6K，今（8）日迎戰西武獅挑戰開季2連勝賽前，知名球評武田一浩也對這位來自台灣的台灣強投給予高評價，不僅認為他已經具備日職「10勝級」強投實力，且未來只會越來越強，「大聯盟遲早會來搶人，快的話，應該3年後就會去大聯盟了。」
徐若熙具備雙位數勝投實力 知名球評這樣說
徐若熙4月1日對陣樂天金鷲比賽中迎來日職生涯首秀，初登板表現極度穩健，先發主投6局僅被擊出3支安打，不僅無失分還飆出6次三振，最終軟銀6：1贏球，徐若熙初登板就拿下勝投，助隊開季5連勝之外，也成為11年來，首位日職初登板就奪勝的台灣投手。
根據《日刊體育》報導，現年60歲、曾效力於日職日本火腿鬥士隊與大榮鷹的武田一浩，近日於個人YouTube頻道更新影片，對徐若熙投球表現給予極高肯定，他在影片中透露：「他（徐若熙）真的很強，之前在WBC世界棒球經典賽就投得很好，我覺得他整季拿10勝以上，基本上完全沒問題，而且他未來只會更強。」
最快3年挑戰大聯盟 武田一浩呼籲軟銀加價留下
武田一浩甚至預言徐若熙具備挑戰大聯盟的實力。「大聯盟遲早會來搶人。他在日本可能會留下壓倒性的成績，快的話，3年後就會去大聯盟了。」武田一浩隨後呼籲軟銀鷹，「如果想留住他，軟銀得提早付出巨額薪資。回到短期來說，我很期待他今年能參與勝投王的競爭。」
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徐若熙4月1日對陣樂天金鷲比賽中迎來日職生涯首秀，初登板表現極度穩健，先發主投6局僅被擊出3支安打，不僅無失分還飆出6次三振，最終軟銀6：1贏球，徐若熙初登板就拿下勝投，助隊開季5連勝之外，也成為11年來，首位日職初登板就奪勝的台灣投手。
根據《日刊體育》報導，現年60歲、曾效力於日職日本火腿鬥士隊與大榮鷹的武田一浩，近日於個人YouTube頻道更新影片，對徐若熙投球表現給予極高肯定，他在影片中透露：「他（徐若熙）真的很強，之前在WBC世界棒球經典賽就投得很好，我覺得他整季拿10勝以上，基本上完全沒問題，而且他未來只會更強。」
最快3年挑戰大聯盟 武田一浩呼籲軟銀加價留下
武田一浩甚至預言徐若熙具備挑戰大聯盟的實力。「大聯盟遲早會來搶人。他在日本可能會留下壓倒性的成績，快的話，3年後就會去大聯盟了。」武田一浩隨後呼籲軟銀鷹，「如果想留住他，軟銀得提早付出巨額薪資。回到短期來說，我很期待他今年能參與勝投王的競爭。」