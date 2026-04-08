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▲澳洲塔斯馬尼亞州財政廳長阿貝茨率團拜會台中市經發局，因經發局長張峯源接待，（圖／市府提供）

澳洲塔斯馬尼亞州財政廳長阿貝茨，今(8)日率團拜會台中市政府經濟發展局，由經發局長張峯源接待，雙方就精密機械、再生能源及綠能產業等議題深入交流，期盼結合塔斯馬尼亞州豐富的天然資源、綠能領域的領先地位與台中世界級的智慧製造能力，共築強大的綠能產業鏈。張局長表示，塔斯馬尼亞州除了擁有純淨的自然環境、優質農業以及世界聞名的海鮮，更是全球綠色能源領域的先鋒。全州百分之百電力源自於再生能源，並且憑藉其穩定的再生能源基礎，積極發展綠色氫能產業，實現許多國家夢寐以求的目標，也是台灣目前努力構築的永續未來，期待兩地未來攜手推動相關產業合作。阿貝茨廳長表示，台中的美食令人印象深刻。塔斯馬尼亞的能源產業已有100年的發展史，藉由充分利用塔州豐沛的雨量發展水力發電事業，亦以豐富的再生能源為基礎朝綠色氫能前進，久聞台中精密製造實力，特別造訪台中。張局長說明，台中目前超過19,000家工廠登記設廠，是台灣製造業中心，並且擁有全球最完整及高效的精密機械產業聚落。無論是智慧自動化系統、航太產業或是綠能產業所需設備，全部都可以在台中設計與製造。而且製造基地緊鄰海空雙港及會展中心，意味著一流的產品可以快速直通國際市場。期許未來結合塔斯馬尼亞豐富的資源及綠能產業領域的先鋒地位，與台中世界級的智慧製造能力，共同打造強大的綠色產業供應鏈。經發局說明，阿貝茨廳長第3次造訪台灣，與台關係良好。此次阿貝茨廳長率團到訪台中，雙方就精密機械結合綠能產業領域發展議題展開交流對話，期盼未來能持續深化互動，共同拓展國際合作新契機。