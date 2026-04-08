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▲梁朝偉到韓國宣傳新作，被當地媒體要求比愛心，他配合度滿分。（圖／翻攝自微博）

▲梁朝偉生平獲獎無數，被譽為當代最會演戲的演員之一。（圖／梁朝偉IG）

國際巨星梁朝偉天生社恐性格眾所皆知，出席公開活動的一舉一動都引起網路熱議，日前，他赴韓國宣傳首次主演的歐洲電影《你是不會當樹嗎》，受訪時，當場被要求比出手指和臉頰愛心，網友形容影帝的神情茫然、空洞，「真的好像走失老人在求救！」關鍵字還登上熱搜。梁朝偉宣傳新片接受韓媒《Daily Fashion News》訪問，影片中，他對著鏡頭先是比出手指愛心，接著做出單邊臉頰愛心，最後還加碼雙手比心，配合度相當高，然而，影帝的動作明顯生硬、表情迷茫，眼神像是透露「我是誰我在哪」、「好想回家」的無措感。多數網友認為梁朝偉的形象和年紀不太適合比愛心，「看來所有人來韓國都得比心，老人也不放過，請問這是有什麼KPI要求的嗎？我真的笑瘋了」、「只是一個社恐被迫營業」、「努力比心的樣子讓人心疼」、「可以專注作品就好嗎」、「一臉無助像在求救！」梁朝偉後來返港後接受媒體訪問，被問是否在韓國「被迫營業」，他笑說：「不是的，能夠有機會讓人開心，都是一件好事來的，不可以這樣講，我自己平時會不習慣做這些，但是你做這些事情可以令人開心的話，也無所謂了！」而記者轉述網友的問題，再問梁朝偉為什麼受訪時都不笑，梁朝偉一聽立刻咧嘴笑說：「我有笑啊！」讓全場記者笑彎了腰。