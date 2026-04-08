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效力於福岡軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙，今（8）日在主場瑞穗PayPay巨蛋迎來日職生涯第2場先發。徐若熙展現出極佳的穩定性，主投7局僅被敲出1記陽春全壘打失1分，繳出「優質先發」的表現。然而，由於軟銀打線遭到西武王牌高橋光成壓制，全場僅得到1分，最終軟銀以1＂2惜敗，徐若熙也遺憾與開季2連勝擦身而過，並吞下旅日首敗。賽後徐若熙自責被小島大河敲出全壘打丟分，他認為是自己失投，坦言相當可惜。徐若熙今日總計用90球主投7局，被敲出6支安打，送出5次三振。唯一的失分出現在首局2出局後，面對西武獅的第一指名新秀小島大河，被擊出一記右外野方向的先制陽春砲。這不僅是徐若熙旅日生涯首度挨轟，也是他的首場失分。賽後徐若熙透過球團表示：「那球被轟全壘打，我認為是自己的失投。在那樣的情況下出現了很可惜的一球。不過，在那之後我有調整過來，成功地投完了之後的局數。我會吸取今天的反省教訓，為下一次登板努力。」軟銀總教練小久保裕紀在賽後雖然對輸球感到遺憾，但仍給予徐若熙高度評價，同時也稱讚了對手的打擊：「那個新人（小島大河）打的那球，是內角非常難打的球，他竟然能打成全壘打，西武真的選到了很好的球員。」儘管吞下敗戰，日本職棒球迷與網友在社群平台與新聞評論區中，對徐若熙的表現依然讚譽有加。許多人認為徐若熙展現了極佳的續航力與心理素質，大讚「先發表現合格！」；也有網友分析，徐若熙雖然被敲出6支安打，但其中有3支是內野安打，7局失1分的表現絕對是合格的先發表現。徐若熙在日職兩場都投超過6局，打破外界對他體能部的質疑，留言中也有：「續航力令人期待」、「徐若熙如果能維持一整年的體力，應該能拿很多勝投，軟銀現在正缺這種有馬力的先發投手。」、「敗給對方王牌不冤」「在這種打線完全被壓制的情況下，徐若熙投出7局1失分卻拿不到勝投，真的被虧待了」、「穩定度極高」等聲音。