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徐若熙今（8）日迎接日職生涯第2場先發，交手西武獅主投7局僅失1分，無奈打線遭封鎖，最終苦吞敗仗。細看本場內容，徐若熙狀態其實沒有上戰優異，本場直球均速僅150公里上下，極速153公里只有一球還挨轟，且各球種位置偏高，但縱使如此，徐若熙仍能靠球威與成熟的武器庫壓制日職一軍打者，最終用90球完成7局僅失1分超好投，反而彰顯出他臨場調整與強大比賽能力的「真王牌價值」。徐若熙相比首戰順風順水，從開局就飆出三振，這場球路控制力明顯較差，球路都處在偏高位置，首局153公里直球跑到紅中偏高，馬上被22歲強打捕手小島大河扛出陽春砲，本場面對林安可後2打席，一顆曲球、 一顆148公里直球都在紅中位置，一次被打出安打、一次則是扎實中外野飛球，所幸直朝中外野手而去遭到接殺。球速方面，徐若熙本場第二局就開始出現149公里直球，全場均速就是在150公里上下，且球路位置偏高，開場前三局，許多壞球都走在前面，讓他投起來相對辛苦，且軟銀打線完全遭到封鎖，局間休息時間偏少，然而就在各項劣勢狀態下，徐若熙最終仍繳出7局失1分內容，且用球數僅90顆，反而顯得更不容易。徐若熙用70分的狀態，投出7局僅失1分滿分內容，主因與他穩定的投球能力有關，徐若熙本場雖然再度出現2保送，但都是纏鬥到滿球數後才造成，全場幾乎沒有出現突然失去準心的狀態，就算陷入2壞球落後，也勇於將直球、變化球塞到好球帶搶回球數，展現成熟投手特質。另一方面，徐若熙一大特色在於變化球種能夠搶下好球，本場在直球容易跑到高位情況下，大量將淺球數時，將變速球投在外角好球帶，第三球種曲球也能穩定搶回球數，且直球球威仍舊不俗，整體上竄尾勁仍在，2次突襲高位速球進壘，都讓他取得揮空三振。面臨漫長賽季，先發投手難以每場維持在最好的狀態，但強投之所以成績出色，就在於其穩定性。徐若熙本場在狀態明顯不在最佳檔次情況下，仍能壓制住局面，在場上投球時依舊展現十足安定感。季初關於他能否站穩一軍先發、整季投出好表現的疑慮，在本場過後應該也徹底煙消雲散。