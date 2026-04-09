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徐若熙昨戰交手西武獅，投出7局僅失1分超優質先發，儘管因軟銀打線遭封鎖，終場1：2吞下日職首敗，但無損徐若熙好表現。目前軟銀先發輪值6人都各自出賽2場先發，徐若熙合計13局僅失1分，防禦率0.69，斷崖式領先隊內其他投手，最接近的頭號先發上沢直之防禦率為1.38，距離徐若熙也有一段距離。軟銀今年先發輪值雖少去大聯盟級投手有原航平，但整體陣容仍相當豪華，季前組成上沢直之、史都華（Carter Stewart）、徐若熙、大關友久、松本晴與大津亮介的配置，目前上述6人除明天先發的大津亮介之外，其餘都各自出賽2場。包含日職處女秀對樂天金鷲6局、6K、3安打無失分在內，徐若熙目前累積出賽2場，合計13局投球僅失1分、13局飆出12次三振、4次保送、被打出9支安打，防禦率0.69是先發輪值第一，12K則排在第3，僅次於上沢直之與松本晴的14K。若對比太平洋聯盟6球團，徐若熙0.69防禦率也能排在第3，目前各隊先發輪值中，僅剩下西武獅平良海馬、羅德田中晴也累積出賽2場還未掉分，兩人防禦率都是完美的0。