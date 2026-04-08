我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日賽前，瑞穗PayPay巨蛋啟用了環繞球場、極具震撼力的超長環形螢幕，為徐若熙進行主場首戰的球員介紹。（圖／翻攝自justinhsiao0304 Threads影片）

▲今日賽前，瑞穗PayPay巨蛋啟用了環繞球場、極具震撼力的超長環形螢幕，為徐若熙進行主場首戰的球員介紹。（圖／翻攝自justinhsiao0304 Threads影片）

效力於日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今日在主場瑞穗PayPay巨蛋迎來主場處女秀。雖然最終因打線熄火遺憾吞敗，但賽前球場大螢幕震撼的球員介紹影片，用超大環形螢幕放出徐若熙堅毅的眼神和投球英姿，看起來就像是球隊的王牌，也在台灣社群平台上引發瘋傳。台灣球迷紛紛感嘆，日本職棒的軟硬體實力與主場經營，確實讓台灣球場望塵莫及。今日賽前，瑞穗PayPay巨蛋啟用了環繞球場、極具震撼力的超長環形螢幕，為徐若熙進行主場首戰的球員介紹。影片中運用了整面的大螢幕呈現徐若熙投球的高速特寫，搭配動感的視效與音效，將「台灣至寶」的威壓感發揮到極致，可以感覺出球隊對於這位台灣強投在「造勢」上的重視。這段介紹影片被球迷錄下上傳後，立刻在Instagram與Threads上引發熱議。台灣球迷紛紛留言大讚：「會哭出來欸，那個螢幕現場看真的很震撼」、「若熙真的到了好球隊」，更有不少人直言，看到軟銀對台灣球員的重視程度，真的讓這場主場首秀顯得意義非凡。在欣賞帥氣影片的同時，不少台灣球迷也將目光轉向國內軟硬體，尤其是台北大巨蛋。許多網友對比兩地看球體驗，發出無奈感嘆，有網友調侃道：「台北大巨蛋的螢幕瞬間變成手機螢幕」、「日本球場硬體和軟體屌打台灣球場100倍」。部分球迷不滿地表示，台灣大巨蛋在職棒賽季期間過度側重演唱會，忽視了球場作為棒球聖地的硬體優化與專業度，「人家1993年落成的球場，螢幕效果還能這麼帥」。也有網友表示這是目前日職螢幕螢幕最大的室內球場，看起來果然很震撼，其他人也附和：「這螢幕光看就爽爆了！」雖然開場影片氣勢萬鈞，徐若熙也沒讓主場球迷失望，主投7局僅用90球，送出5次三振，僅失1分。然而，軟銀打線今晚面對西武王牌高橋光成完全熄火，前7局甚至連二壘都踏不上去。加上8回後援投手赫南德茲（Hernandez）挨轟再掉1分，雖然9局下栗原陵矢（Ryoya Kurihara）擊出適時安打追回1分，最終軟銀仍以1-2惜敗西武。徐若熙在旅日第2戰繳出優質先發卻「問天」吞敗，讓網友苦笑：「若熙又無意間把我方打線封鎖了（指打線熄火習慣）」、「又是問天的若C，正常發揮」。