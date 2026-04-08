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徐若熙今（8）日迎接日職生涯第2場先發，面對西武獅主投7局僅失1分超好投，無奈軟銀打線遭封鎖吞下悲情一敗，但轉播畫面意外捕捉到徐若熙退場後，在場邊穿著外套神情輕鬆看球，展現大投手成熟心態，還疑似因為調整椅子挪動下半身的有趣動作，被球迷笑稱是「大跳屁屁舞」、「經過去年，他已經習慣封鎖2隊打線了」徐若熙生涯首戰對樂天金鷲6局無失分，本場改交手西武獅，又投出7局僅失1分好投，兩場合計13局僅丟1分，防禦率低到僅有0.69，面對林安可則為3打數1安打各有斬獲。徐若熙本場吞敗關鍵就在於，西武獅王牌高橋光成前9局熱投125球僅被打出2安打、狂飆11K無失分，完全壓制眾星雲集的軟銀打線，全場僅在高橋光成退場後的第九局攻下1分，創下開季以來最低得分。儘管徐若熙苦等不到隊友支援，但作為經驗豐富的先發投手，退場後仍並未受到影響，在場邊迅速穿上保暖衣後輕鬆在場邊看球，也有拍手鼓勵隊友動作，還疑似因為調整椅子挪動下半身的有趣動作，也被畫面捕捉下來。意外收錄到徐若熙私下的鏡頭，也被球迷放上Threads上討論，有人就笑說，「他已經習慣了吧...」、「又封鎖兩隊打者了」，他去年在中職先發19場，整季主投114局，繳出防禦率2.05、每局被上壘率0.81的頂尖成績，最終戰績僅有5勝7敗，是去年中職先發投手中的悲情代表。另外由於近日徐若熙分享自己在日本吃不到燙青菜的困擾，也有球迷聯想到這件事，「快空運炒空心菜過去！」、「沒蔬菜吃腸胃在卡」、「缺蔬菜😂要請球團幫忙」