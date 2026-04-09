洛杉磯湖人隊在例行賽收官階段面臨重大打擊。隨著當家球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼因傷宣告例行賽報銷，球隊戰績近日出現劇烈動盪。在主力傷缺導致輪替告急的情況下，根據《The Ringer》報導，湖人高層已開始將目光投向休賽季的補強，計畫透過選秀鎖定佛羅里達大學的帥哥明星前鋒霍夫（Thomas Haugh），以填補長期積弱不振的禁區戰力。
傷兵潮重創湖人 戰績滑落至西區第四
湖人隊本季原本已找回奪冠節奏，卻在關鍵時刻遭遇傷病襲擊。繼東契奇因左腿筋二級拉傷、里夫斯因腹斜肌傷勢缺陣後，詹姆斯（LeBron James）、史馬特（Marcus Smart）與海伊斯（Jaxson Hayes）在昨日對戰奧克拉荷馬城雷霆的比賽中也無法上場。最終湖人以87：123慘敗，戰績來到50勝29負，落至西區第4位。
補強新目標 佛大前鋒霍夫
根據《The Ringer》媒體分析，湖人隊在擁有唐西奇與里夫斯的進攻體系下，急需一名具備「低失誤、高機動性」的禁區藍領。目前效力於佛羅里達大學的小前鋒/權力前鋒霍夫，已成為湖人首輪第24順位的首選目標。
霍夫現年22歲，身高6呎9吋，本季在NCAA繳出全面成績單，場均數據17.1分6.1籃板2.1助攻1.1抄截1.0阻攻，他具備極佳的體能與快攻推進能力，防守端則以拚勁與高籃球智商著稱。
大聯盟選秀專家Sam Vecenie形容霍夫是「勁爆且具運動天賦」的球員，能在現代籃球體系中提供極佳的防守versatility（多樣性）。
詹姆斯去留與團隊重整
湖人今年休賽季將面臨關鍵抉擇，詹姆斯高達5260萬美元的合約將到期，這可能為球隊釋放近5000萬美元的薪資空間。據《ESPN》報導，湖人傾向於保留里夫斯、海伊斯與肯納德（Luke Kennard）等核心骨幹，並透過選秀補進如霍夫這樣的即戰力新秀，而非盲目追求第三位大牌巨星。
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湖人隊本季原本已找回奪冠節奏，卻在關鍵時刻遭遇傷病襲擊。繼東契奇因左腿筋二級拉傷、里夫斯因腹斜肌傷勢缺陣後，詹姆斯（LeBron James）、史馬特（Marcus Smart）與海伊斯（Jaxson Hayes）在昨日對戰奧克拉荷馬城雷霆的比賽中也無法上場。最終湖人以87：123慘敗，戰績來到50勝29負，落至西區第4位。
補強新目標 佛大前鋒霍夫
根據《The Ringer》媒體分析，湖人隊在擁有唐西奇與里夫斯的進攻體系下，急需一名具備「低失誤、高機動性」的禁區藍領。目前效力於佛羅里達大學的小前鋒/權力前鋒霍夫，已成為湖人首輪第24順位的首選目標。
霍夫現年22歲，身高6呎9吋，本季在NCAA繳出全面成績單，場均數據17.1分6.1籃板2.1助攻1.1抄截1.0阻攻，他具備極佳的體能與快攻推進能力，防守端則以拚勁與高籃球智商著稱。
大聯盟選秀專家Sam Vecenie形容霍夫是「勁爆且具運動天賦」的球員，能在現代籃球體系中提供極佳的防守versatility（多樣性）。
詹姆斯去留與團隊重整
湖人今年休賽季將面臨關鍵抉擇，詹姆斯高達5260萬美元的合約將到期，這可能為球隊釋放近5000萬美元的薪資空間。據《ESPN》報導，湖人傾向於保留里夫斯、海伊斯與肯納德（Luke Kennard）等核心骨幹，並透過選秀補進如霍夫這樣的即戰力新秀，而非盲目追求第三位大牌巨星。