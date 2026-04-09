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效力於克里夫蘭守護者3A的台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（9）日在小聯盟賽場展現出極佳的攻擊耐心。在面對紅襪3A的比賽中，費爾柴德不僅扛起球隊第四棒重任，更兩度靠著精準選球踏上壘包。賽後，他的攻擊指數（OPS）攀升至恐怖的，火燙手感持續升溫。費爾柴德先前在世界棒球經典賽（WBC）代表台灣出征，憑藉著帥氣外型與扎實球技快速圈粉。當時他在4場比賽中敲出2轟、貢獻6分打點，並跑出3次盜壘，成為台灣隊打線中的核心人物。回到職棒賽場後，這股氣勢也成功銜接。今（9）日比賽中，費爾柴德先發鎮守中外野。雖然全場3個打數沒有擊出安打，但他在前兩次打席展現了優異的本壘板紀律，接連獲得保送上壘，並成功跑回1分。目前他的打擊率維持在的高水位，展現出足以隨時重返大聯盟的競技狀態。這場比賽的另一大看點是費爾柴德與紅襪3A台灣小將鄭宗哲的同場對決。鄭宗哲今日先發出任第六棒二壘手，他在第二局首打席敲出一壘滾地球出局，雖然四局下成功選到保送，但隨後幾次打擊均未能有效發揮。鄭宗哲此役同樣繳出3打數無安打的成績單，賽後打擊率小幅修正至。儘管兩位台灣好手此戰打擊未能全面爆發，但皆透過保送貢獻上壘。終場紅襪3A靠著較為穩定的後援戰力，以8：5帶走勝利。