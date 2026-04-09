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▲Lulu曾開箱家中的日系夢幻廚房，透露當初買房後還花了500萬元裝潢。（圖／Lulu黃路梓茵臉書）

▲Lulu（左）去年嫁給陳漢典（右），夫妻倆日後一起打拚，勢必能賺更多錢。（圖／陳漢典IG＠originalpoping）

34歲女星Lulu（黃路梓茵）憑藉著過人的努力與自律，成功讓自己從家境平凡的「小資女」華麗翻身！她在30歲時就已買下位於南港、價值6000萬的豪宅給家人居住，即便每月要扛6位數房貸她也沒再怕。Lulu分享自己的理財心法，她秉持有多少錢就做多少事的原則，不亂花錢，更懂「定存」還有「比價」的重要性，這3招讓她累積大量財富，如今已成演藝圈隱形富婆。Lulu剛出道時從《大學生了沒》的青澀班底一路打拚，到現在成為綜藝小天后，收入已比當初高出10倍，但Lulu在消費時依舊保持理智，她說自己每次逛街掏出錢包前，都會在內心反覆問自己，這東西是「需要」還是單純「想要」？因為她想確保每一分辛苦錢都花在刀口上，這種買東西前先三思的舉動，也讓她省下許多不必要的浪費。Lulu過去受訪時也坦言，自己在達成購屋目標之前，採取了最傳統卻也最有效的儲蓄策略。她幫自己制定第一桶金1000萬元的目標，每次領到薪水都先存一筆固定的數字進去，強迫自己不准領出來，這樣即便Lulu不碰高風險投資，強大的自制力也能讓她痛並快樂的存下財富，積沙成塔。而Lulu私底還是不折不扣的「比價達人」，她深信貨比三家不吃虧的原則，笑說自己即便是在超市裡買牛奶，也都會細心的觀察價格跟容量，算出CP值最高的品項才肯花錢購入；她更勇於開口殺價，將每一分錢都牢牢掌握在自己手中。這種能省則省的心態，也是Lulu初期奠定財力的主要關鍵。如今Lulu已和多年好友陳漢典升格成戀人、步入禮堂，兩人還低調在南港買了婚房，離Lulu買給家人住的6000萬豪宅很近，想必也是為了方便回娘家。而兩人結婚時，師父吳宗憲包了200萬元大紅包，再加上其他賓客送出的禮金，婚禮初估進帳破千萬，這筆錢一定也會被Lulu、陳漢典夫妻拿來好好運用的。