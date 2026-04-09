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▲《Sports Illustrated》 預測，馬刺醫療團隊極大機率會讓文班亞馬在對陣獨行俠時復出。（圖／美聯社／達志影像）

隨著奧克拉荷馬雷霆隊在今（9）日取勝確定鎖定西區第1種子，聖安東尼奧馬刺隊確定以西區第2、全聯盟次佳的戰績重返季後賽。這對於自2019年後便未曾參與季後賽、季前甚至被看衰只有附加賽實力的馬刺來說，無疑是個讓人驚嘆的賽季。目前馬刺已經豪取61勝，被認為是當今全聯盟唯一能威脅衛冕軍雷霆霸權的頭號勁敵。馬刺隊自2月1日起打出了驚人的26勝2敗史詩級戰績，這段超狂的表現讓雷霆隊在過去兩個月幾乎沒有任何犯錯空間，否則就會被馬刺超車。雖然最終以些微之差無緣聯盟龍頭，但馬刺隊帶著全聯盟最火燙的近況進入季後賽，被視為唯一能威脅雷霆霸權的挑戰者。根據目前排名來看，馬刺隊在整個季後賽中，除了對陣雷霆隊外，面對其餘球隊都享有主場優勢，也包括東區第一的底特律活塞。馬刺在季後賽首輪將面對附加賽7、8名之爭的勝者，潛在對手包括太陽、快艇或拓荒者，這三支球隊在本季交手中都曾讓馬刺陷入苦戰。馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）本季打出MVP級別的統治力，雖然在獎項爭奪戰中可能屈居第二，但他極大機率可以包辦「年度最佳防守球員」（DPOY）與「年度第一隊」。目前文班亞馬已經出賽64場，距離獲獎門檻的65場僅差一場。他在週一對陣費城76人時受傷造成肋骨挫傷，並缺席了對拓荒者的比賽。雖然總教練表示並不擔心傷勢會影響長期發展，不過現在擺在眼前的最大問題是：文班亞馬該選擇在週六對陣獨行俠，還是週一對陣金塊時復出？對此《Sports Illustrated》 預測，馬刺醫療團隊極大機率會讓文班亞馬在對陣獨行俠時復出。這不僅是因為獨行俠目前戰略上傾向「擺爛」，對抗強度較低，更重要的是為了保護文班亞馬的肋骨。若拖到例行賽最後一戰對決金塊，面對正積極爭取種子順位的約基奇（Nikola Jokic），恐增加再次受傷的風險。此外，文班亞馬本季只與金塊交手過一次，若能繼續避開正面對決，不只有助於隱藏自家的戰術細節，更能讓金塊教練團在可能的季後賽次輪碰頭前，缺乏足夠的影片分析資料，這對馬刺而言將是巨大的優勢。