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福岡軟銀昨天雖然在主場1：2不敵西武獅，但主場球迷焦點都放在台灣強投徐若熙身上，他再度靠著7局僅失1分好投，收獲一眾好評，根據「東京體育」報導，昨天主場商品部的徐若熙球衣、毛巾與相關商品，一上架就被一掃而空，儼然成為九州福岡地區的萬人迷，球團人士也坦言失算，沒想到徐若熙人氣已經跟陣中當家巨星柳田悠岐並駕齊驅，因而出現備貨不足狀況，讓許多球迷只能空手而歸。繼上場4月1日客場擊敗樂天金鷲，奪下生涯首勝後，徐若熙此役回歸主場，再度展現出王牌投手氣場，歷經開局不順，最終用90球投完7局僅被打出6安打、飆出5次三振，僅因一記內角失投球遭對手擊出陽春砲失掉唯一1分，在打線慘遭西武獅先發高橋光成全面封鎖下，也更彰顯出徐若熙的悲情。徐若熙目前累積兩戰13局僅失1分、防禦率0.69完美表現，已深深刻入福岡球迷心中，且被問到該次挨轟過程時，徐若熙自責表示是「一次可惜的失投」，成熟心態也被日媒大讚是「展現出王牌投手的高度自我要求」。徐若熙為軟銀帶來的不僅是球場上表現，根據球團工作人員表示，對這位新任「台灣英雄」的人氣預估出現嚴重失算，尤其是WBC經典賽之後，徐若熙在日本關注度直線上升，相關商品如球衣、應援毛巾等，在商品店一上架便被火速搶光。球團人士甚至驚訝地表示，徐若熙的商品銷量竟然已能與球隊招牌巨星柳田悠岐並駕齊驅，加上大批湧入的台灣觀光客帶動的補貨需求，導致目前專賣店呈現「一物難求」的狀態，許多遠道而來的台灣球迷甚至只能空手而歸。面對這波「徐若熙旋風」，軟銀球團已緊急追加大量訂單並決定增產相關商品，對於積極佈局台灣市場的軟銀鷹而言，徐若熙現在不只是投手丘上的勝投保證，更是球團行銷與版圖擴張的超級引擎，正以前所未有的速度，重塑主場福岡瑞穗Pay Pay巨蛋的應援風景。