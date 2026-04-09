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▲日職傳奇名宿秋山幸二，接受《西日本體育》訪問時也大讚徐若熙有雙位數勝投實力。（圖／NOWnews資料照）

效力福岡軟銀的徐若熙，昨戰先發7局僅失1分好投，由於球隊打線遭封鎖，吞下悲情首敗，但反而讓他收獲更多關注，曾效力西武獅、軟銀前身大榮鷹的日職傳奇名宿秋山幸二，接受《西日本體育》訪問時也大讚徐若熙有雙位數勝投實力，並點出他的最強之處在於變速球控制力隨心所欲，「他既能用變速球來搶好球、也能將球壓低到好球區外，用來三振打者。」秋山幸二昨戰完整觀看徐若熙的比賽，表示印象最深刻的地方就在於他對變速球的運用自如，而且擁有動輒超過150公里的速球搭配。關於徐若熙的速球，秋山幸二則認為，徐若熙速球球威，應該比測速槍顯示的速度更有威力，憑藉著輕鬆的投球姿勢，打者很難確實掌握他的球。另一個優點則是，即使壘上有跑者，徐若熙的投球節奏也不會被迫改變，從第2局開始，即使壘上有跑者，他也能維持節奏投球，「這兩場比賽中，他已經證明自己能夠掌控比賽，如果整季投完，很有可能取得兩位數的勝投。」但秋山幸二也說，投手能否奪勝，除自身表現外，跟打線也有莫大關係，本場西武獅投手高橋光成展現出極佳競爭力，完全封鎖豪華的軟銀打線，「高橋的所有球路都很有效，打者直到比賽結束都無法鎖定目標攻擊，他甚至將快速球投在高位，打者們最終都落入陷阱。」此外，秋山幸二也提到從徐若熙手中開轟的西武獅超級新秀小島大河，本場小島大河共擊出徐若熙6顆快速球，其中首局將153公里的內角直球掃出右外野大強，「他的身體旋轉速度很快，對那些故意投進去、被迫揮擊的內角球，也打得非常出色。」