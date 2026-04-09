我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王月與好友郁方、季芹等人一起慶祝61歲生日。（圖／王月（月姐）FB）

藝人王月在去年11月底因跌倒撞到頭，緊急進行開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月又二度動刀接受「顱骨復原」手術，讓外界都非常擔心。而時隔近4個月，王月終於在今（9）日61歲生日這天，親自發文報平安，並PO出與好友郁方、季芹等人的慶生合照，表示目前狀態安穩，並感謝為她祈禱的人，透露這一關真的是把命救回來，「真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了⋯」王月在12月二度開顱後，終於在今日於FB發文報平安，她表示自己目前狀態一切安穩，「四肢健全、言語清楚、記憶仍在」，並記得所有為她祈禱與牽掛的心。王月坦承這次的手術，真的是把命救回來，「說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了⋯」不過她也樂觀表示，因為這次的意外，收到了很多人關心與祝福，並感動表示在治療期間，彷彿提前看到自己告別式，「沒有離別的傷懷，只有來自朋友們不論遠近，滿滿的愛與不捨，讓我無比動容」。狀態穩定後，能這樣跟大家說話，也讓王月心懷感激，「也多了一份對生命的謹慎與珍惜」，並感謝所有人的祝福與打氣。王月表示以後要用慷慨的心敬對人生，讓自己不憂不慮、不再遺憾，「也用這份慷慨，去回應每一個得來不易的人、情、事與相遇」。王月也透露手術歷程，表示腦部手術和一般手術不同，「需要多一點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡」，康復期約半年到1年。現在的她與女兒一起住，「兒女給了我滿滿的照顧與陪伴」，並表示會努力恢復，好好生活，「學著安然接受生命帶來的每一次轉變」。回顧王月摔倒事件，她去年12月在FB發文，表示自己11月26日在家暈倒，頭不慎撞上地板後當場失去意識，好在有貴人將她及時送醫，並動刀拿出顱內血塊，這才撿回一命。雖然手術成功，但她在ICU昏迷了5天，兒女緊張到都立刻飛奔到醫院陪伴，事後她的頭蓋骨也因為手術還需要觀察，暫時被取下一小塊，等狀況穩定後於12月進行二次手術，把顱骨復原。而消失近4個月，王月終於在FB報平安，才讓她的粉絲們都稍稍放心。