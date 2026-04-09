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▲梁朝偉（如圖）將帶著新片《你是不會當樹嗎》來台出席金馬電影大師課和映後座談等活動。（圖／摘自IMDb）

▲王渝萱順利被「金馬電影大師課」錄取，表示非常期待。（圖／亞瑟士提供）

▲劉冠廷（右）與王渝萱（左）出席亞瑟士活動，兩人接著有機會在梁朝偉的「金馬電影大師課」上碰面。（圖／亞瑟士提供）

香港影帝梁朝偉即將來台出席「金馬電影大師課」以及新片《你是不會當樹嗎》的活動，將要與他對談的劉冠廷，壓力大到凌晨3、4點就驚醒，越思考要訪問他的題目，就越覺得十分困難，形容他像一座演員的寶山或是一本百科全書，厚厚的都不知道該翻哪一頁，接到邀約的時候還想著：「找別人啦。不要我吧？」記者們聽到都詫異：大家都想要拿到的機會，他反而想推掉！劉冠廷與王渝萱這對都曾獲得金馬獎的組合，一起出席運動名牌ASICS亞瑟士活動，雖然在場媒體都拿他將與梁朝偉對談為重點，他還是不忘記把「還好有亞瑟士陪著我」插進話中、善盡職責。他今天凌晨3點多就爬起來要準備給梁朝偉的訪綱，絞盡腦汁，還是覺得很難，乾脆問王渝萱：「妳想問他什麼？我幫妳問一題。」碰到梁朝偉這樣子的演員百科全書，劉冠廷既興奮又有壓力，就怕問到不該問的。相較於前年主持金馬獎頒獎典禮，劉冠廷倒是認為與梁朝偉對談壓力稍小，因為主持典禮有一些體力活、面對的來賓更多，對談好歹是訪談的形式，覺得自己的提問應該也會是台下很多觀眾的問題，彷彿有一群人在支撐著他。其實他曾在香港的亞洲電影大獎和梁朝偉合照過一次，笑言：「我太難掩心中的激動，感覺就是遇到自己的偶像，想要跟他接近，所以斗膽跟他開口合照，拍完反而有點後悔，想說是不是打擾到他，但反正我是照到了。」剛接到金馬邀約時，劉冠廷一度想推掉，聽聞媒體記者報名電影大師課都會被刷掉，才改口：「我就很幸運，很感謝金馬給我這個機會，可是都在我身上也覺得壓力好大。」而王渝萱報名大師課，就很順利收到錄取通知，然後看到上面寫「與談人劉冠廷」，才發現原來是他們對談的形式，直呼：「我很期待耶。」眾所皆知梁朝偉是著名的社恐，劉冠廷有想辦法打開他話匣子嗎？結果劉冠廷竟答道：「其實我自己也是有點社恐。」王渝萱預言：「那就會變成兩個人都很平靜的講完自己想說的話。」劉冠廷回道：「我可能沒有辦法很平靜吧！畢竟這個神坐在面前，真的好緊張。我這幾天都在失眠，一直被金馬問訪題準備好了沒？這怎麼會有準備好的時候呢？」大家建議他可以先準備好一些笑話，冷場的時候來炒個氣氛，王渝萱特別提醒他，要準備粵語的。