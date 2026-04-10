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紐約尼克隊今（10）日在主場麥迪遜花園廣場（MSG）展現強大韌性，在與波士頓塞爾提克的東區強權對決中，憑藉哈特（Josh Hart）末節的關鍵演出，最終以112：106擊敗綠衫軍。這場勝利不僅鞏固了尼克在東區前段班的席次，也讓他們在例行賽尾聲仍有機會與塞爾提克爭奪東區第二的排位。尼克隊前鋒哈特今日手感發燙，攻下全場最高的26分，明星控衛布朗森（Jalen Brunson）則穩定輸出25分與10次助攻。中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）也貢獻了16分與12籃板的兩雙數據。比賽在第四節進入白熱化，雙方數度交換領先。在最後關頭，布朗森的罰球與哈特的一記致勝三分球，幫助尼克取得109：104的領先。隨後塞爾提克普里查德（Pritchard）外線失手，尼克掌握球權後再次由哈特補上一記遠投，徹底終結比賽懸念。這場比賽對塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）具有特殊意義，這是他自去年季後賽在MSG遭遇阿基里斯腱斷裂重傷後，首度回到這座球場比賽。塔圖姆今日繳出極其全面的成績單，砍下24分、13籃板與8次助攻的「準大三元」數據。由於主力得分手布朗（Jaylen Brown）因左腳阿基里斯腱發炎缺陣，綠衫軍今日火力多集中在板凳球員。普里查德攻下23分，新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）更在三分線外7投6中轟下20分。然而，末節熄火仍讓塞爾提克吞下這場關鍵敗仗。目前塞爾提克戰績為54勝28敗，排名東區第二；尼克則以52勝28敗緊追其後，雙方僅剩2場勝差。值得注意的是，尼克本季對戰塞爾提克取得3勝1敗的領先，若最終兩隊戰績相同，尼克將憑藉對戰優勢奪下第二種子。尼克剩餘兩場比賽將面對暴龍與黃蜂；塞爾提克則需與鵜鶘及魔術交手。這場「東區次席」的爭奪戰，預計將延續到例行賽的最後一刻。