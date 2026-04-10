紐約尼克今（10）日在主場麥迪遜廣場花園以112：106擊敗波士頓塞爾提克，拿下本季第52勝，而尼克主帥布朗（Mike Brown）也憑藉本賽季的出色表現，刷新尼克隊史多項紀錄，布朗在賽前也表示自己沒有過多在意紀錄，只專注於帶領球隊拿下季後賽的最佳種子排名。
布朗刷新尼克隊史紀錄 超越萊利
本場比賽率領尼克奪下勝利後，布朗超越萊利（Pat Riley）刷新了尼克隊史上「接任首季最高勝場數」的紀錄，此外也超越尼克前任主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）執教期間，尼克單季51勝的最高門檻。
專注衝刺季後賽 布朗沒有特別放在心上
在今日對陣塞爾提克的賽前，布朗被問到是否意識到自己即將打破尼克隊史紀錄，對此布朗則表示自己更專注於在球隊季後賽席次上，「好像有人提過，但我並沒特別放在心上，我知道前任教練表現優異，但我更專注於為季後賽爭取最佳種子排名。錫伯杜是一位非常偉大的教練，我並非想取代他或成為他，我只是盡力帶領這支球隊打出最好表現。」
尼克目前以52勝28敗暫居東區第三名，距離第二名的塞爾提克僅差2場勝差，例行賽最後兩場比賽將對上多倫多暴龍以及夏洛特黃蜂。
資料來源：《The Sporting News》
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本場比賽率領尼克奪下勝利後，布朗超越萊利（Pat Riley）刷新了尼克隊史上「接任首季最高勝場數」的紀錄，此外也超越尼克前任主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）執教期間，尼克單季51勝的最高門檻。
專注衝刺季後賽 布朗沒有特別放在心上
在今日對陣塞爾提克的賽前，布朗被問到是否意識到自己即將打破尼克隊史紀錄，對此布朗則表示自己更專注於在球隊季後賽席次上，「好像有人提過，但我並沒特別放在心上，我知道前任教練表現優異，但我更專注於為季後賽爭取最佳種子排名。錫伯杜是一位非常偉大的教練，我並非想取代他或成為他，我只是盡力帶領這支球隊打出最好表現。」
尼克目前以52勝28敗暫居東區第三名，距離第二名的塞爾提克僅差2場勝差，例行賽最後兩場比賽將對上多倫多暴龍以及夏洛特黃蜂。
資料來源：《The Sporting News》