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▲勞動節系列活動將自4月11日起陸續展開，內容多元豐富。（圖／高市府勞工局提供）

115年度五一勞動節系列活動啟動記者會今（10）日於美麗島捷運站光之穹頂舉辦，在高市府勞工局長江健興、高雄市各工會與各界貴賓共同啟動及見證下，宣告活動正式開跑。也展現高雄持續團結勞工、促進安全健康與勞動權益、活絡人才培育和就業、力挺弱勢族群、實踐平權城市及社會共好的決心。勞動節系列活動將自4月11日起陸續展開，內容多元豐富，包括「雄愛健走、移起樂活暨法令宣導活動」、「職業安全衛生日安全體感觀摩暨展示活動」、「模範勞工暨績優工會表揚大會」、「薪動高雄、職得幸福—大型徵才活動」、「勞工大學斜槓創業主題展」及壓軸登場的「深愛築夢—創業市集活動」。今年系列活動以「高雄五恁・團結五伊」為主軸，傳達在地勞工認同與團結的精神，透過彼此間的相挺與扶持，讓實踐公平城市的行動更有力量，也藉以呼應勞動節所關注的勞權保障與社會共好的願景。局長江健興表示，感謝勞工朋友長期為高雄的城市發展打拚、付出心力，是城市進步的重要力量。今年五一勞動節首度實施全國放假的國定假日，象徵政府對勞動價值的重視與肯定，針對基層勞工的心聲及工會提出的建議，勞工局將持續傾聽。江健興同時強調職場安全健康永遠是第一優先。他說，市長陳其邁尤其重視勞工朋友的安全健康，呼籲企業落實工安管理，所有的工作，安全第一，讓每位勞工都能「平安上班、安心回家」。未來市府也將持續與各界合作，一步步優化勞動環境，提升整體勞工福祉。系列活動將自4月11日起至5月30日陸續展開。4月11日於福誠高中活動中心舉辦「雄愛健走、移起樂活暨法令宣導活動」、4月18日於高雄港旅運中心舉辦「世界職業安全衛生日安全體感觀摩暨展示活動」、4月25日於晶綺盛宴MLD台鋁舉辦「模範勞工暨績優工會表揚大會」、5月16日於福誠高中活動中心舉辦「薪動高雄、職得幸福—大型徵才活動」、5月24日於駁二8號倉庫舉辦「勞工大學斜槓創業主題展」，5月30日於衛武營榕樹廣場壓軸登場「深愛築夢—創業市集活動」，勞工局邀請勞工及市民朋友踴躍參與，共同響應屬於每一位勞動者的年度盛事。