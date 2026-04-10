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樂天桃猿年輕游擊手馬傑森，今（10）日歷經986個打席，終於敲出生涯首轟，賽後總教練曾豪駒受訪時，也笑得很開心，坦言有觀察到馬傑森一直想敲出長打，過去可能太想要追求，心態上會放不開，「往後就希望他可以放開自己，去做他自己想做的事。」馬傑森選秀時被認為有機會成長為具備長打的內野好手，但加入中職7年始終未敲出首轟，曾豪駒賽後透露，過去馬傑森會想刻意追求長打，反而造成拳腳施展不開。「一直以來，他都想要展現他的長打。」曾豪駒透露，「但是有時候可能過於太想要做什麼，反而放不開，只要他自然去把自己會的做出來，相信未來會越來越好。」至於馬傑森開轟後，有沒有對他鼓勵什麼話，曾豪駒笑說沒有，「其實也不用多說什麼，因為他進來到球隊其實也4、5年了。」曾豪駒透露，這些年都有注意到馬傑森的企圖心，「我相信他一直都想要去爭取先發的位置，目前有機會就是把自己該做的東西做好。」