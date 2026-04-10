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樂天桃猿游擊手馬傑森今（10）日職棒生涯第7年、第986個打席終於敲出生涯首轟，話題迅速在社群延燒，前女友林襄第一時間在社群發文，笑說訊息被灌爆、還沒滑到新聞就已經知道結果，「恭喜94首轟達成」，馬傑森賽後被問到此事，也害羞回應一句話：「真的很謝謝她！」林襄與馬傑森曾於2023年傳出戀情，隨後雖然分手，但仍維持友好關係，林襄過去受訪時也曾大方表示，「現在跟馬先生變成粉絲關係，我改當他的後援會會長！」馬傑森今日面對中信兄弟，第五局瞄準偏高直球，一棒打出左外野大牆，開轟瞬間，前女友林襄也在第一時間大方發文，笑說自己訊息被灌爆，「欸不是…我都還沒滑到新聞，訊息直接被灌爆，謝謝中職球迷朋友們即時轉播哈哈哈哈，也恭喜94首轟達成」馬傑森本場無懸念成為單場MVP，在場上大跳慶祝舞，也笑虧自己，繞壘時有種「原來這就是全壘打的感覺！」，當聽聞前女友林襄發文恭喜自己時，馬傑森笑露出害羞神情笑說，「嗯...真的很謝謝她！」