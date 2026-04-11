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統一發票2個月刷出1500張發票！爽中4900元全被沒收

發現該民眾在極短的時間內頻繁進出多家超商、加油站進行小額消費，且每筆交易時間非常短，明顯偏離一般正常消費模式。

國稅局認定這是「刻意操作中獎機率」

▲只要被國稅局認定這是「刻意操作中獎機率，不符合一般消費需求」，轄區稽徵機關依法可追回已兌領的中獎獎金。（圖/記者張嘉哲攝）

不要心存僥倖洗小額發票兑獎！依法可追回「上路4年超多人踩雷」

「無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎」

在第一年就追回18.5萬元的獎金；2024年也有人透過網購小額消費輸入雲端發票，最後中獎3萬元也全被沒收。