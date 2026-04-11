發票中獎獎金可能全數被沒收歸零！財政部南區國稅局曾經查獲，有民眾在短短2個月內蒐集1500張發票兑獎，最後總計中獎4900元，結果被調查發現「不符合一般消費習慣」，依法追回所有獎金，當事人後續不服提起訴願，結果獎金依舊全部被追討歸零，提醒民眾千萬不要有僥倖心態「洗小額發票兑獎」。
統一發票2個月刷出1500張發票！爽中4900元全被沒收
南區國稅局指出，查獲一名民眾在短短2個月之內，透過手機雲端載具蒐集1500張小額雲端發票，之後當期開獎中得10張，總計獎金為4900元。經進一步查核，發現該民眾在極短的時間內頻繁進出多家超商、加油站進行小額消費，且每筆交易時間非常短，明顯偏離一般正常消費模式。
國稅局認定這是「刻意操作中獎機率」，因此由轄區稽徵機關依法追回已兌領的中獎獎金，該民眾不符提起訴願，但最終獎金還是沒能歸來，國稅局解釋：「這類交易方式已經屬於異常，並非實際生活需求。」
不要心存僥倖洗小額發票兑獎！依法可追回「上路4年超多人踩雷」
事實上，財政部在2021年時就修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，從2022年開始明定「無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎」；已經領取獎金者，所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。
該規則已經上路整整四年，還是有許多人透過小額消費在偷洗發票以博取中獎，財政部也不是省油的燈，在第一年就追回18.5萬元的獎金；2024年也有人透過網購小額消費輸入雲端發票，最後中獎3萬元也全被沒收。國稅局提醒，像是小額加油、量販店小額自助結帳、買10個東西分10次結帳等，只要在特定時間短時間內頻繁消費，這種都很容易被盯上，民眾千萬不要心存僥倖，萬一哪天真的中1000萬，即便是正當消費被追回，那就真的欲哭無淚了！
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南區國稅局指出，查獲一名民眾在短短2個月之內，透過手機雲端載具蒐集1500張小額雲端發票，之後當期開獎中得10張，總計獎金為4900元。經進一步查核，發現該民眾在極短的時間內頻繁進出多家超商、加油站進行小額消費，且每筆交易時間非常短，明顯偏離一般正常消費模式。
國稅局認定這是「刻意操作中獎機率」，因此由轄區稽徵機關依法追回已兌領的中獎獎金，該民眾不符提起訴願，但最終獎金還是沒能歸來，國稅局解釋：「這類交易方式已經屬於異常，並非實際生活需求。」
事實上，財政部在2021年時就修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，從2022年開始明定「無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎」；已經領取獎金者，所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。
該規則已經上路整整四年，還是有許多人透過小額消費在偷洗發票以博取中獎，財政部也不是省油的燈，在第一年就追回18.5萬元的獎金；2024年也有人透過網購小額消費輸入雲端發票，最後中獎3萬元也全被沒收。國稅局提醒，像是小額加油、量販店小額自助結帳、買10個東西分10次結帳等，只要在特定時間短時間內頻繁消費，這種都很容易被盯上，民眾千萬不要心存僥倖，萬一哪天真的中1000萬，即便是正當消費被追回，那就真的欲哭無淚了！