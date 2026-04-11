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金州勇士隊的例行賽已進入最後收官階段，確定必須透過附加賽爭取季後賽最後門票，不過球隊今（11）日迎來重大利多。主帥柯爾（Steve Kerr）證實，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在暫時擺脫膝傷陰影回歸後，將在對陣沙加緬度國王的比賽中「解除限時令」，上場時間將突破先前的25分鐘限制，為下週開始的附加賽進行最後熱身。此外，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍佛德（Al Horford）也會在最後兩場例行賽中上場。現年37歲的柯瑞先前因右膝跑者膝傷勢缺陣長達兩個月，復出後僅打了兩場比賽，球團對他的使用極為謹慎。為了因應「背靠背」賽程的體能負擔，勇士在日前對陣湖人的比賽中讓柯瑞輪休，而今日面對國王則決定全面釋放這位明星控衛。柯爾在賽前受訪時明確表示，柯瑞的傷病管理計畫已經進入新的階段：「柯瑞今天的上場時間限制將會增加（超過25分鐘）。」除了柯瑞之外，根據勇士隊記史雷特（Anthony Slater）的消息，球團希望在對陣國王的比賽中，能讓柯瑞與傷癒回歸的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及霍佛德（Al Horford）同時上場。這將是柯瑞與波爾辛吉斯本季僅有的第2次同場，對於主戰陣容極度不穩定的勇士隊來說，這兩場比賽的磨合至關重要。目前勇士隊戰績為37勝43敗，已經提前確定鎖定西區第10的席次，沒有任何提升排名的空間。這意味著他們必須在附加賽中連續贏下兩場「贏球或回家」的生死戰，對手預計將是波特蘭拓荒者或洛杉磯快艇。儘管本季勇士隊飽受傷病困擾，包括巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，導致外界普遍看淡其季後賽前景，但只要「咖哩大神」還存在勇士就還有生機。本季柯瑞在出戰的41場比賽中，場均仍能繳出27.0分、4.8次助攻、3.5籃板，投籃命中率達46.8%。科爾先前曾表示，球隊將「健康」置於「節奏」之上，這也是為何柯瑞一直受到嚴密保護的原因。如今隨著限時令解除，重點已轉向建立團隊默契。勇士教練團希望在季後賽開打前，能讓核心輪替成員找到化學反應。勇士隊能否在下週開始的附加賽生死戰前，找回那支曾經令人畏懼的冠軍韌性，柯瑞的健康狀態與場上影響力將是唯一關鍵。