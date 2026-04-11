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聖地牙哥教士今（11）日靠著西茲（Gavin Sheets）在九局下半石破天驚的再見三分全壘打，以 5：2 擊敗科羅拉多洛磯，連兩天用再見轟氣走對手。除了打線關鍵一擊，火球男米勒（Mason Miller）九局上的神勇表現，更讓全場球迷見證了百年難得一見的三振神話。教士隊火球男米勒今日於九局上2：2平手時登板，僅用13球就連續飆出3次三振，讓對手三上三下。此役米勒最快球速來到102.8英哩（約165.4公里），並靠著隊友下半局的逆轉轟奪下本季首勝，目前防禦率是完美的 0.00，表現近乎無懈可擊。根據大聯盟專家藍斯（Sarah Langs）指出，米勒本季面對24名打者就送出19次三振，三振率高達79.2%，創下自1900年以來開季前7場登板的最高紀錄。此外，米勒跨季連續 28.2 局無失分，也寫下教士隊史第三長的紀錄。教士先發投手畢爾勒此役成功走出前場低潮，繳出 6 局 4K 無失分的精彩好投，僅被敲出 3 支安打，賽後防禦率降至 4.97。雖然最後無關勝敗，但他今日的壓制力確實找回了過往的強投風範，在與洛磯先發投手菅野智之的對決中略勝一籌。洛磯隊日籍投手菅野智之本場同樣展現優質先發身手，主投 6 局被敲 4 安失 2 分（含 2 轟），送出 3 次三振，賽後防禦率維持在水準之上的 2.16。