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▲柯瑞在防守過程中不慎踩到對方腳部，隨後右腳踝明顯翻轉並痛苦倒地。（圖／美聯社／達志影像）

▲對於即將進入「一場定生死」附加賽的勇士而言，柯瑞的健康才是絕對的勝負指標。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在附加賽前夕遭遇重擊。在11日對陣沙加緬度國王的關鍵戰役中，當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）開賽僅三分鐘便驚傳腳踝扭傷。儘管新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）全場狂飆職業生涯新高的30分，勇士最終仍以118：124不敵國王。目前球界最關注的焦點，莫過於柯瑞的腳踝傷勢是否會影響即將到來的附加賽。比賽開局僅三分鐘，國王隊新秀卡特（Devin Carter）在半場發動抄截，柯瑞在防守過程中不慎踩到對方腳部，隨後右腳踝明顯翻轉並痛苦倒地。雖然柯瑞在經過簡單處理後選擇帶傷回歸，但其場上表現顯然受到嚴重影響。上半場柯瑞僅靠6投1中拿下的3分，全場出賽27分鐘貢獻11分、5助攻。在決勝第四節，總教練科爾（Steve Kerr）僅讓他上場五分鐘便將其撤下，顯然是在保護這位靈魂人物。柯瑞的腳踝狀況目前被列入每日觀察名單，能否出戰周一的例行賽收官戰仍是未知數。在球隊陷入傷病疑雲之際，三年級後衛波傑姆斯基展現了強大的接班架勢。他全場以60%的投籃命中率砍下30分，外帶3顆三分球，這也是他職業生涯首度突破30分大關。近期八場比賽，波傑姆斯基場均貢獻20.5分、5.5籃板、4.4助攻，三分球命中率更高達46%。他在末節展現出的進攻穩定性，已讓他成為科爾教練目前最信任的進攻點。科爾在賽後肯定道，波傑姆斯基已經在艱難的賽季尾聲中，成長為勇士最可靠的進攻武器。勇士隊本場再度排出一套由柯瑞、波傑姆斯基、桑托斯（Gui Santos）、格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）組成的全新先發陣容。這是勇士本季使用的第42套先發方案，頻繁的傷病讓球隊一整年都難以建立連續性。好消息是，老將霍福德（Al Horford）在缺陣14場後終於回歸，替補出賽18分鐘貢獻10分。波爾辛吉斯也康復歸隊，兩人在比賽中展現了不錯的禁區高低位配合。儘管波傑姆斯基的進化讓球迷看到希望，但對於即將進入「一場定生死」附加賽的勇士而言，柯瑞的健康才是絕對的勝負指標。勇士隊目前戰績37勝44敗，在競爭激烈的西區，失去健康的柯瑞等於失去了與強權搏鬥的最強盾牌。全體勇士迷目前都在祈禱，這名四冠核心的傷勢能及時康復。