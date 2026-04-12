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▲梁朝偉主演港劇《鹿鼎記》大紅，是最經典的韋小寶之一，劇中俏皮、活潑的模樣跟後來電影裡的憂鬱有很大不同。（圖／摘自 歡樂APM YT）

▲梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）先在港劇《鹿鼎記》裡當了夫妻，那時他因此劇大紅，她還算是新秀。（圖／摘自 歡樂APM YT）

▲商天娥（後排中起順時針）、劉嘉玲、景黛音、梁朝偉、毛舜筠、吳君如、黃愷欣、周秀蘭在港劇《鹿鼎記》中扮演韋小寶和7位夫人，戲播出後迴響熱烈，轟動一時。（圖／摘自微博）

▲劉嘉玲（左）現在跟梁朝偉（右）站在一起，明顯流露精明幹練的女王霸氣，倒是他感覺較為靦腆。（圖／摘自 IG@carinalau1208）

香港影帝梁朝偉將於明（13）日出席金馬電影大師課活動以及新片《你是不會當樹嗎》映後座談，他擁有坎城影帝榮銜、又獲威尼斯影展終身成就金獅獎，一雙憂鬱的電眼尤其讓粉絲著迷不已。不過他最早在香港TVB爆紅的代表作卻是金庸喜趣武俠經典《鹿鼎記》，他扮演的韋小寶俏皮、機靈，不僅為此熟讀原著6遍、細節都記得很清楚，當年7位夫人其中一位，正是他現在的妻子劉嘉玲，早在不丹婚禮之前24年，劉嘉玲已在觀眾眼前嫁了梁朝偉。梁朝偉在電影中的演技多面，最為人稱道的還是陰鬱、深情的角色，幾乎讓人忘了他也能很開朗地逗樂觀眾，港劇《鹿鼎記》就是最佳實例。當時才22歲的他，幾乎是韋小寶的不二人選，他也認真做功課，熟讀原著6遍，贏得金庸認證是最佳韋小寶。某回劇組人員忘了道具上有多少隻鳥，梁朝偉立刻解答是5隻，後來有人打電話問監製，結果真的是5隻鳥，梁朝偉調皮答道：「所以，Don’t challenge me（別質疑我）。」他和劉嘉玲當年已在戲裡扮夫妻。《鹿鼎記》中韋小寶的7個老婆，向來是觀眾最關心的焦點之一，外界一般會最關注長相最美的阿珂，而戲分最重的大都是跟在韋小寶身旁最久的雙兒，至於有虐待狂的建寧公主最具性格上的特色，但劉嘉玲都不是扮演這幾位，而是原著中戲分較少，卻騙了韋小寶好幾回的方怡。那時她也是TVB新人，開始有一些戲分稍重的角色派給她，編劇還加強了韋小寶和方怡之間的對手戲，當年劉嘉玲與梁朝偉戲外還未交往，因此跟身為男主角的他對戲，難掩緊張。有意思的是，《鹿鼎記》監製李添勝當初挑選韋小寶的7個老婆人選，和今日觀眾的想法大有出入，不是因為他特別搞怪，而是演員本身後來戲路大變，像是日後都曾以搞笑為主的毛舜筠、吳君如，當年分別扮演清純稚嫩的沐劍屏、斯文溫和的曾柔，那時毛舜筠還是傳統劇集女主角的路線，沒有特別誇張搞笑，吳君如更還是新人，常演些暗戀男主角的富家女之類的人物，這兩個角色找她們，不至於特別突兀。而劉嘉玲倒被認為美貌不會輸給扮演阿珂的商天娥，商天娥年輕時氣質不俗彌補長相不夠美艷的缺憾，儘管觀眾心中有疑問，還是接受了她扮演阿珂，日後劉嘉玲一路攀上TVB當家花旦的位置，更成功跨進電影圈，商天娥的事業只在小螢幕發燒，也很快就從女主角退居女配角，變成實力派綠葉。劉嘉玲則在《鹿鼎記》7位女星中，真的成了梁朝偉的太太，當年的觀眾絕對難以料想到，而他們是在《鹿鼎記》之後4年才因合作舞台劇，擦出愛的火花。到了今天，劉嘉玲和梁朝偉在生活上難以切割，不擅對外交際的他，靠她來幫忙處理演藝工作，彼此出現在一些典禮場合，只見她流露如女王的霸氣，而他則在一旁跟隨，倒像是《鹿鼎記》那時的紅小生與女性新人地位顛倒過來，兩相對照，格外有趣。