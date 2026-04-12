我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇隊23歲新星詹姆斯三世（James Tibbs III）在3A展現出恐怖打擊實力，開季至今打擊率高達0.439，成為大聯盟外野最受矚目的候補人選。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊本季開局氣勢如虹，不僅大谷翔平表現受矚目，外野重砲老將「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的開季表現也還算穩定。不過根據美媒《Dodgers Way》報導，儘管赫南德茲目前手感回溫，但隨著球團農場新秀大爆發，過去曾流傳的「交易傳聞」恐將再次浮上檯面。赫南德茲去年賽季出賽134場比賽繳出打擊率.247、25支全壘打及89分打點的成績單，雖然長打能力依舊，但打擊缺乏穩定度，守備端也時常出現判斷失誤或反應遲緩的問題，遭到外界詬病，讓他季前的交易傳聞始終未曾完全平息。報導指出，道奇球團目前的戰略佈局正面臨新舊交替的考驗。如果赫南德茲在接下來的賽季中未能維持火熱狀態，重演去年打擊率下滑的低潮，為了騰出薪資空間或位置，道奇可能不會猶豫將他擺上交易桌。道奇之所以考慮交易赫南德茲，主因在於農場潛力新秀的強勢威脅。目前在3A效力的外野新秀提布斯（James Tibbs）手感發燙，打擊率突破4成，不僅展現了接班實力，更讓球團高層面臨「人才過剩」的甜蜜負擔。美媒分析，若道奇想避免重蹈先前捕手新秀拉辛（Dalton Rushing）卡位不成的覆轍，提早將剩餘約一年合約的赫南德茲交易出去，換取更多戰力儲備，會是更合理的選擇。除了外野戰力調整，赫南德茲的去留也可能與驚天交易案掛鉤。報導預測，如果到了交易大限前，市場出現如底特律老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）這類塞揚等級的大投手開放交易，道奇勢必得拿出極具吸引力的籌碼。屆時，不論是表現回穩的赫南德茲，或是目前當紅的新秀提布斯，都有可能被捲入這場奪冠拼圖的交易風暴中。對於志在奪冠的道奇而言，如何在大谷翔平的巔峰期打造最強陣容，將考驗高層的操盤智慧。