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洛杉磯湖人隊在例行賽和猶他爵士的最終戰前，原本陣上就有多位傷兵，今（12）日就連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也被列進最新「出賽成疑」名單中。外界猜測是為了備戰即將開打的季後賽，詹姆斯近期作為隊上進攻重點，昨也在記者會上表示，「雖然這不是今年原本的樣子，但情勢讓我回到這個位置。」相當依賴場上夥伴。也將盡力帶領隊友，此外，湖人想升第3種子也得看金塊明天是否能擊敗馬刺。湖人目前最大隱憂仍是傷兵問題。盧卡·唐西奇（Luka Doncic）歸期未定，奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）也預計缺席季後賽初期，讓湖人戰力明顯受影響。現在又加上賈克森·海斯、主力詹姆斯進入「出賽成疑（Questionable）」傷兵名單，兩人會不會在例行賽最終戰得等到賽前揭曉。據美媒報導，詹姆斯入列傷病報告並不意外，總教練瑞迪克（JJ Redick）可能考量41歲老將的體能狀況，讓他好在本月18日開打的季後賽首輪前，獲得更多休息時間。至於海耶斯則因左腳傷勢，已經連續缺席三場比賽。昨天表現亮眼的詹姆斯，在昨天對上太陽的比賽中攻下28分、12助攻與6籃板好成績。他在賽後記者會談及自己成為主要進攻發動點，「聽起來不錯，感覺很好」並表示只是在努力找機會，「必須重新回到過去熟悉的角色。」「雖然這不是今年原本的樣子，但情勢讓我回到這個位置。」詹姆斯說，他試著帶動隊友，「隊友也從我這裡獲得動力，盡力讓球隊維持競爭力。」並強調，球隊目前需要他的領導能力，而非個人英雄表現，「我認為就是保持穩定」隊友間也會互相依賴。另外詹姆斯也被問及在季後賽將之後面對休士頓火箭的主場優勢，「主場球迷當然會帶來幫助，這對球迷很好，但比賽是在場上進行的，主場並不會帶來真正優勢，重點還是在場上的表現。」湖人將於明天在主場迎戰近日戰況低迷、近10戰僅1勝的猶他爵士，繼續全力爭勝以提升西區排名。且若想升至第3種子，湖人不僅須擊敗爵士，也得看金塊能不能也在明天擊敗馬刺。