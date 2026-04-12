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洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續因腿部拉傷缺戰，目前已經缺席4場球，且確定直到例行賽打完都無法回歸，根據多方消息指出，唐西奇目前人在斯洛維尼亞復健、平時則在家陪伴2個女兒，外媒《ESPN》也提出擔憂，認為季後賽即將在7天後開打，唐西奇傷勢恐長期缺陣下，幾乎已經確定無法趕上首輪。唐西奇4月3日面對雷霆僅出賽25分鐘拿下12分、4籃板與7助攻，賽中發生腿部傷勢離場，後續經診斷為左腿後肌二級拉傷（Left hamstring strain），恐面臨長期缺陣。根據多方媒體透露，唐西奇後續已搭機返回歐洲接受治療，起初是在西班牙接受治療，最近則回到斯洛維尼亞家中休養、復健，同時陪伴2個女兒，預計未來幾天內將再返回西班牙馬德里，展開復健第2階段。湖人在唐西奇缺陣下，近期戰績2勝2敗，例行賽最後1場遭遇爵士，若贏球將以53勝29敗成績，確定以西區第4進入季後賽，首輪打太陽手握主場優勢，NBA季後賽首輪將於7天後、4月19日開打。