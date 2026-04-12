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效力芝加哥小熊3A的台美混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long），今（12）日交手堪薩斯皇家3A，再度敲出2支安打，擊球初速都破100英哩，包含一次飛行距離遠達403英呎的二壘安打，打擊率達到3成24，至於昨戰上演完全打擊的鄭宗哲，稍早手感稍微熄火，單場4支0。龍仔昨天雙重戰首場打出擊球初速100英哩的二壘安打，但晚場3打數無安打，中斷個人連續6場敲安紀錄，今日重振旗鼓，面對皇家3A擔任第二棒左外野手出賽，首打席就擊出初速101.5英哩的反方向滾地安打。七局下，龍仔第4打席再度發威，在三壘有人情況下，大棒一揮打出深遠二壘安打，根據Statcast系統顯示，這球二壘安打飛行距離達403英呎、擊球初速101.2英哩，還帶有1分打點，龍仔本場最終4打數2安打，賽後打擊率提升至3成21。鄭宗哲昨戰交手守護者3A，打出隊史首次完全打擊，尤其最後打席上演突襲短打，靠腳程衝上一壘，展現出成熟的比賽能力，但本場打擊手感則稍微熄火，全場4打數無安打，吞下1K，打擊率下降至3成24，攻擊指數1.200。除龍仔、鄭宗哲之外，另一名台灣好手李灝宇稍早也有出賽，他因腹部拉傷缺席開季，稍早面對雙城3A擔任第4棒三壘手出賽，合計3打數無安打吞1K，僅選到1次保送上壘，打擊率下修至1成67。