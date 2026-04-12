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根據美國八卦媒體《Page Six》報導，年薪4555萬美元（約合新台幣14.4億）的明尼蘇達灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），被前女友愛伊莎（Ayesha Howard）指控「故意」隱匿資產，將大量錢財藏匿於加州進行投資事業，目的就是為了規避為他們的女兒支付撫養費的法律職責。愛德華茲貴為2020年NBA選秀狀元，2023年與灰狼簽下5年2.6億美元（約合新台幣80.9億）超級大約，本季年薪高達4555萬美元，但過往私生活屢被翻出，最近前女友愛伊莎將消息傳給八卦媒體出面爆料，指出他將大量資產都藏於加州，為了不要付撫養費給女兒。愛伊莎在文件中表示，愛德華茲在加州擁有一家商業LLC有限公司，還申請商標註冊，在當地開設店點與公開營運活動，同時在超級富人區比佛利山莊也擁有私人銀行帳戶，委任經紀公司與相關責任公司代為辦理。實際上，愛德華茲2024年就曾對愛伊莎提告，當時愛伊莎曾和饒舌歌手貝比（Lil Baby）共同養育1個8歲的兒子，愛德華茲懷疑就是自己的親生兒子，但《Page Six》當時就在報導稱，愛伊莎可能又找時間生了一個小孩，那位才是愛德華茲要鑒定的對象。過往眾多新聞報導中，愛德華茲已經有多達3位私生子，其中一位由不具名女性Ally D，更曾在社群公開多年前與愛德華茲愛的結晶，並發布一位超過10歲小孩，與愛德華茲長相極度相近，當時也引發眾多討論，連杜蘭特（Kevin Durant）都出面回應此事。