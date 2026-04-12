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▲王齊麟（左）昨（4）日為「2026年亞洲羽球錦標賽」離家超不捨，陳詩媛（右）曬合照笑喊：「怕被忘記的爸爸」。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

▲王齊麟透露，在名古屋亞運到來前，與邱相榤大約還有3到4站的賽事磨合。（圖／王齊麟臉書）

台灣羽壇金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今（12）日在清晨盃驚喜搭擋，這也是王齊麟升格「新手奶爸」後首度與老搭檔同台。賽後王齊麟大方分享育兒趣事，坦言第一次抱兒子時全身發軟嚇得他趕緊找模型練習。還感性表示，現在身上多了一份責任，要為兒子在賽場上繼續拚搏，成為孩子的榜樣。日前喜獲麟兒的王齊麟，今日現身球場時臉上洋溢著初為人父的喜悅。談到照顧剛出生的兒子，王齊麟也有柔情的一面，他笑說一開始完全不敢抱小孩，因為嬰兒全身軟綿綿的，「第一次抱的時候姿勢不太對，心裡很緊張。」為了克服恐懼，王齊麟展現出國手等級的專業精神，他透露自己特地跑去母嬰用品店，對著「模型嬰兒」練習了很久，反覆訓練後才敢回家挑戰實戰。他笑說：「現在練習過後，抱起來真的順手多了！」身分轉換後，王齊麟對職業生涯也有了新的體悟。他感性表示，成為父親後是一個全新的生命體驗，肩上的重擔也更有重量，「我希望在未來的比賽中能多贏幾場，等到兒子長大後，有機會看到爸爸在場上不輕言放棄、努力奮鬥的模樣。」這份強大的家庭動力，也成為他對抗傷病、持續精進的能量來源。王齊麟坦言，目前身體仍有舊傷，但已經學會「與傷勢做朋友」，維持最好的競技狀態。談到目前的參賽規劃，王齊麟指出與新搭檔邱相榤的默契正漸入佳境。兩人下一站將劍指「湯優盃」，預計於4月20日啟程出征丹麥。王齊麟透露，在名古屋亞運到來前，與邱相榤大約還有3到4站的賽事磨合。他希望透過密集的實戰來發現問題，並在賽前的集訓中針對弱點強化，「目標是讓兩人的進攻節奏與跑位越來越流暢，在國際大賽中爭取最好的成績。」