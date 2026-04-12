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效力日本火腿隊的台灣金孫古林睿煬，今（12）日面對軟銀鷹，於第7局上後援登板，雖然飆出2K，卻在壘上有人時被日本經典賽國手周東佑京扛出兩分砲，一口氣失掉2分，最終主投0.2局就提前退場，低頭走下投手丘的落寞身影，在Threads上引發討論，有球迷就為他抱屈，「拜託讓他回先發吧，看不下去了」日本火腿7局上半處於5：6落後局面下，派出古林睿煬中繼，面對日職生涯累積279轟的山川穂高，使用全變化球取得三振，但隨後遭到牧原大成敲安，面對周東佑京時一度陷入0好3壞局面，硬塞直球進去慘遭砲轟，一口氣失掉2分。古林睿煬後續再對捕手海野隆司投出保送，再抓下川瀬晃拿到第2個出局數，火腿隊決定換投。古林睿煬本戰最快球速152公里，最終用22球被打出2安打、1保送，其中包含周東佑京的兩分砲，賽後防禦率上升至6.23。由於日本火腿先發輪值太多人手，古林睿煬開季前就被賦予轉任後援投手，熱身賽出賽2場都未掉分，來到例行賽上，5場登板拿到1次中繼成功，累積4.1局被打4安打、4保送，狀態明顯還在調整。由於古林睿煬自小都是擔任先發投手出賽，直到經典賽都還擔任先發，對韓國繳出無失分好投，但季前卻被突然改任後援，連球迷都很不捨，直言「真的是折磨人」，但也有球迷語帶無奈地說，「他就是火腿的資產，要怎麼用都可以」