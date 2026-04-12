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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑今（12）日在台北小巨蛋正式完成引退賽，為長達26年的籃球生涯畫下句點。在全場13500名球迷的簇擁下，林志傑於賽後記者會分享了卸下戰袍的複雜心境。被問及職業生涯是否留有遺憾時，林志傑並未感嘆個人成就，而是將焦點轉向台灣籃球大環境，直言P.LEAGUE+與TPBL兩大職籃聯盟至今未能達成全面合作，是他心中略覺得可惜之處。林志傑在2020年PLG首戰時曾說，「從我在SBL打球時，就一直很期待職業化，之後去了CBA，很高興回來能有職業聯賽打，當然也很珍惜，會做好該做得本分。」但這話出口後，約莫6年過去了，台灣籃壇沒能等到一個完整的職籃聯盟。林志傑在記者會上語氣平靜卻充滿感慨，他表示，「沒有整個職業是大家一起共同合作，蠻可惜的，是不會覺得遺憾或怎麼樣，很慶幸打到這個年紀，能堅持下來對我來說是很開心的事情，感謝媒體記者朋友，這兩天很辛苦，謝謝你們，謝謝。談到這兩天的引退賽，林志傑坦言：「心情解放了。」他分享，這兩天心理壓力極大，無數想法在腦中盤旋，直到出場前看到老婆、小孩與最熟悉的父親，才感到安心與溫暖，「好險最後沒讓我哭得稀瀝嘩啦。」對於感人至深的謝幕演講，他幽默地表示，準備講稿與站上講台的難度「遠比打球還難」，但他堅持不用念稿的方式，希望能以最有自己風格的話語，向陪伴他多年的球迷道別。球團今日宣布林志傑退休後將接任台北富邦勇士球團副領隊。對此，林志傑表示這是一個全新的學習，目前確定會是這個角色，但具體任務與合作形式，仍需要與球團高層進行細節討論。對於富邦金控董事長蔡明興在儀式上喊話「再打一年馬上簽約」，林志傑則語帶保留地回應：「這要怎麼回答呢？謝謝二董肯定，先讓我稍微想一下吧。」縱橫籃壇20餘載，林志傑最後強調，作為職業球員最重要的就是「態度」與「拚勁」。他認為無論什麼情況，上場就是要尊重團隊、尊重比賽。「沒想到我可以打到這個年紀並在此辦引退，這是我籃球生涯最棒的回憶，我永遠都會記得。」儘管對兩聯盟的分立感到遺憾，但林志傑對於能夠堅持至今已感到非常滿足。隨著「野獸」轉向管理層，台灣籃壇也正式宣告進入一個新的時代。