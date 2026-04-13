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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退賽今日於台北小巨蛋迎來最終謝幕。43歲的他不僅在賽前熱身驚喜上演單手扣籃，證明「野獸」體能依舊。這也勾起老球迷的好奇：在成為家喻戶曉的「野獸」之前，林志傑究竟還有什麼綽號？對此，林志傑曾親自解惑，揭開這段塵封多年的籃壇往事。提到林志傑，「野獸」兩字幾乎與他畫上等號。然而，林志傑在昔日採訪中透露，其實他在成名早期，綽號並非野獸。他表示：「以前在鬥牛一打一的時候，大家是叫我『怪獸』。」林志傑回憶，從「怪獸」轉變為「野獸」的關鍵轉捩點，正是當年震撼全台、那記直接將籃框與籃架灌倒的強力扣籃。自從籃框被他灌倒後，「野獸」這個稱號便不脛而走。林志傑自評：「我覺得我打球蠻兇的，很像NBA那種充滿Power的打法。」這一灌，不僅灌倒了籃框，也灌出了他在台灣籃壇無可取代的傳奇封號。即便今日已是職業生涯的最後一場正式比賽，現年43歲的林志傑依然展現了極致的自律。在今日賽前熱身跑籃時，林志傑先以招牌的胯下運球切入，隨即騰空而起上演單手扣籃。P. LEAGUE+官方社群上傳這段影片後，不到2小時便吸引超過1500位球迷按讚。看著43歲的志傑依然能輕鬆「起飛」，球迷紛紛淚目留言：「這體態太自律了」、「昨天的遺憾今天補回來，傑哥還是猛猛的」、「希望生涯最後一球能再看野獸起飛一次」。林志傑本週末兩場引退賽皆吸引13500人滿場進場，創下聯盟歷史新紀錄。從「怪獸」到「野獸」，從台啤時期到富邦勇士的奪冠靈魂，林志傑用20餘年的光陰詮釋了何謂職業球員的典範。隨著比賽進入倒數，全場球迷再次齊聲高喊「球給志傑」，不僅是對這位老將的最高致敬，也是對一個輝煌時代最動人的告別。林志傑今日在場上的每一刻，都彷彿重現了20歲時那頭不羈且充滿能量的「野獸」。