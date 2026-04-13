周一開工必備咖啡提神！7-11表示，今（13）日限定中杯精品拿鐵2杯99元，等於逼近半價還能線上寄杯；「LINE禮物」也有多款7-11咖啡、飲品買1送1電子票券。全家APP開搶能量飲料、雪糕買一送一優惠券；全聯福利中心「分批取」自帶杯限時省8元，等於單杯精品美式最低16元、精品拿鐵最低29元開喝，省錢咖啡優惠一次看。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜限4月13日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲7-11周一限定2杯99元，等於逼近半價還能線上寄杯。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11周一限定2杯99元，等於逼近半價還能線上寄杯。（圖／7-11.com.tw）
📍 APP｜限4月14日，限icash Pay支付
◾琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）

▲7-11線上寄杯周二限定指定飲品2杯88元。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11線上寄杯周二限定指定飲品2杯88元。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜4月10日至4月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特選美式／特選拿鐵12杯520元，5.4折（原價80元、特價43元）
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）

▲7-11線上寄杯推出「黑色情人節」優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯推出「黑色情人節」優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）

▲7-11線上咖啡優惠至5月底。（圖／7-11提供）
▲7-11線上咖啡優惠至5月底。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買

▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜4月13日至4月17日
◾魔爪超越幻紫能量飲料買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾桂冠芋角牛奶Q雪糕買1送1，5折（原價59元、特價30元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
📍APP｜4月5日至4月15日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
兌換時效至2026年4月25日

▲全家咖啡在APP有買一送一好康，但兌換時效相當短期，需多留意。（圖／翻攝畫面）
▲全家咖啡在APP有買一送一好康，但兌換時效相當短期，需多留意。（圖／翻攝畫面）
📍門市｜4月10日至4月14日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）

▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）
▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享，4月13日周一限定，使用 uniopen 聯名卡買大杯以上同品項第2杯免費，交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，周三至周五（4月15日至4月17日）使用外送平台foodomo，買特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂皆享買一送一。

▲星巴克買一送一uniopen卡友獨享，4月13日周一限定。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一uniopen卡友獨享，4月13日周一限定。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富APP寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）
▲萊爾富APP寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富拿鐵全系列第2杯5元。（圖／業者提供）
▲萊爾富拿鐵全系列第2杯5元。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。

📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
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黃韻文編輯記者

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