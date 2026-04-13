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▲凱蒂佩芮（左）在台下看著小賈斯汀（右），開玩笑調侃：「幸好他有買Premium，我可不想看到任何廣告」。（圖／IG@katyperry）

▲凱蒂佩芮和杜魯道大方在科切拉音樂節牽手約會。（圖／IG@katyperry）

西洋流行樂王子小賈斯汀（Justin Bieber）昨（12）日晚間在美國科切拉音樂節（Coachella）壓軸登場，帶來驚喜演出，他在台上直接用自己的電腦連接大螢幕，打開YouTube放出那首他紅遍全球的成名作〈Baby〉，現場跟小時候的自己一起合唱，讓歌迷嗨翻。而美國百變天后凱蒂佩芮（Katy Perry）昨晚也坐在台下，她也被小賈斯汀的表演驚呆，更開玩笑說：「幸好他有買Premium（會員），我可不想看到任何廣告！」昨晚是小賈斯汀出道19年來首度登上科切拉，且是擔任壓軸嘉賓，一上台立刻讓全場尖叫聲不斷。小賈斯汀先是帶來幾首近年的歌曲，像是〈Speed Demon〉、〈First Place〉等，接著又對台下說：「今晚是個非常特別的夜晚，我覺得我們得帶大家來一趟回顧之旅。」只見小賈斯汀直接在台上拿出筆電、連接大螢幕，然後打開YouTube頁面，搜尋自己早期的經典歌曲，如〈Baby〉、〈That Should Be Me〉、〈Favorite Girl〉等，帶大家一起回憶他青澀稚嫩的歌聲，實現一場32歲的自己與16歲的自己隔空對唱的名場面，讓歌迷瞬間陷入回憶殺。凱蒂佩芮當時也坐在台下，她和男友、前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）到音樂節約會、當觀眾，看到小賈斯汀打開YouTube時，凱蒂佩芮還笑說：「幸好他有買Premium（會員），我可不想看到任何廣告！」她事後也將這段「男友視角」拍攝的影片放上IG，讓粉絲也笑翻直呼：「Katy太誠實了啦」。除此之外，凱蒂佩芮的貼文也不藏私地分享多張她和杜魯道的合照，只見兩人都穿白色上衣當情侶裝，大方牽著手在草地上散步，公開戀情後已經無懼外界的眼光，非常做自己，甚至還一起坐在路邊吃東西，看得出來兩人也很享受昨晚的科切拉音樂節。