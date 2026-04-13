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▲小賈斯汀（如圖）登上Coachella舞台，掀起全球樂迷關注。（圖／翻攝自HeyWarWars微博）

小賈斯汀演藝人生回顧 17歲爆紅風靡全球

▲小賈斯汀（如圖）罹患「侖謝亨特氏症候群」，身心陷入低谷。（圖／翻攝自小賈斯汀IG @lilbieber）

小賈斯汀罹罕疾癱瘓 愛妻陪伴度人生低潮

▲小賈斯汀（左）與妻子海莉鮑德溫（右）扶養兒子，一家三口溫馨。（圖／環球唱片提供）

小賈斯汀回歸初心 科切拉主舞台變私密臥室

加拿大歌手小賈斯汀（賈斯汀·德魯·比伯；Justin Drew Bieber）本月11日登上2026年科切拉音樂節（Coachella），大唱成名曲〈Baby〉、〈STAY〉等，狂掀全球樂迷回憶殺。然而，現年32歲的小賈斯汀，從2007年發跡，一生幾乎都在全球鎂光燈下度過，2014年曾一度涉毒、酒駕、偷竊入獄，甩開陰霾後，小賈斯汀於2022年公開確診罕病「侖謝亨特氏症候群」（Ramsay Hunt Syndrome），導致顏面神經癱瘓，演藝人生如戲。小賈斯汀1994年3月1日出生，17歲時入選《時代》百大影響力人物，多次霸榜《富比士》收入最高名人榜，一生幾乎都在全球鎂光燈的熱烈注視下度過，他的爆紅與天王亞瑟小子密不可分，亞瑟小子對其音樂魔力深感敬畏，簽約將他推上巔峰。然而隨著名氣暴漲，小賈斯汀一度迷失陷入不良行為，亞瑟小子雖不認同脫序舉動，仍給予極大支持，坦言作為朋友：「會在需要時給他胸膛一拳，也會在需要時給他一個溫暖的擁抱。」到了2014年，小賈斯汀陷入演藝人生黑暗谷底。當時，小賈斯汀在邁阿密酒後飆車遭逮，坦承喝酒且吸食大麻，被控酒駕、拒捕與無照駕駛，身穿囚服露齒而笑的入獄照震驚全球，檢驗報告證實其脫序行為，最終以2500美元交保，這段荒唐歲月使其飽受抨擊，卻也成為痛定思痛的轉捩點。小賈斯汀迎來重生，早年他與賽琳娜愛得轟轟烈烈，歷經多年分分合合的糾纏，最終情歸海莉鮑德溫，2人於2018年低調完婚，同年11月他在社群曬出合照，寫下「我的妻子很棒」證實喜訊，宣告洗心革面，2024年8月迎來兒子，步入家庭生活。怎料，2022年小賈斯汀透露自己罹患罕見疾病「侖謝亨特氏症候群」，導致半邊臉癱瘓、眼睛無法眨動，他親自說明忍痛取消巡迴演唱會，全球歌迷心疼不已，他也被迫暫停事業，淡出演藝圈對抗病魔，身心陷入低谷，憤怒與痛苦成為家常。捱過低潮期，小賈斯汀曾公開感謝愛妻陪伴度過難關，2021年發行情歌〈Hailey〉，深情唱出「當黃金歲月結束時，我們將成為鑽石」作為專屬情書，從年少爆紅、吸毒入獄到對抗罕疾，小賈斯汀在跌宕人生中淬鍊出堅韌，重生篇章令人動容。小賈斯汀這次登上科切拉音樂節，打破過往華麗的演出模式，選擇以極簡風格呈現，僅帶著麥克風與筆記型電腦登上舞台，將巨大的場地打造成個人的臥室，透過影像投影重現早期成名歷程，還有和過去的自己合唱橋段，帶著樂迷重找回初心。