中國男星鄧凱近來因《逐玉》爆紅，一舉一動都受到關注，未料昨（12）晚有直播主公開表示鄧凱進入直播間看她打遊戲，立刻登上微博熱搜，該直播主沒想到鄧凱現在的火紅程度，嚇得立刻道歉，還說自己的遊戲直播間全程不露臉，真的純打遊戲而已，「我刪了吧，給他招黑了，我服了。」

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鄧凱深夜看女主播？全程打遊戲沒露臉

鄧凱昨晚被指深夜用微博大號進入遊戲主播「愛玩遊戲的小蛇」直播間，主播開心截圖鄧凱的帳號發文，接著就傳出鄧凱深夜看女主播的爭議。該名主播也沒想到鄧凱現在的火紅程度，立刻引來大批粉絲關注，帳號也被灌爆。

後來她多次澄清，自己的遊戲間是未露臉的，全程只打遊戲而已，鄧凱也沒有打賞、私聊，完全是正常的休閒行為，該主播最後直接求饒，「我刪了吧，給他招黑了，我服了。」

事實上，鄧凱是出了名的愛打線上遊戲，他還曾因為打《王者榮耀》跟別的玩家互槓，開麥克風對罵，「他坑還不承認，你知道吧，如果他承認了，我就饒他一馬，給我氣得夠嗆。」不少粉絲都笑說，「鄧凱你是真的火了」、「純看遊戲也能出事」、「誰不知道鄧凱為了打遊戲跟別人吵起來」。

▲鄧凱現在連看直播主打遊戲都會被討論，可見名氣大增。（圖／翻攝自微博）
▲鄧凱現在連看直播主打遊戲都會被討論，可見名氣大增。（圖／翻攝自微博）

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...